عصر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور وزیر راه و شهرسازی چند طرح نهضت ملی مسکن در استان به صورت وبیناری بهرهبرداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، وزیر راه وشهرسازی براستفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژهها تأکید کرد.
واگذاری ۵۰۰ واحد مسکن به متقاضیان شهرستانهای مریوان، بانه، سنندج و کامیاران، کلنگزنی و آغاز عملیات آمادهسازی سایت ۶۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در سنندج و تأمین زمین برای بیش از ۳ هزار متقاضی و واگذاری زمین به ۶۰۰ نفر از خانوادههای معظم شهدا از جمله طرحهایی بود که به صورت وبیناری به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم وزیرراه وشهرسازی با اشاره به توپوگرافی خاص استان، خواستار برنامهریزی اولویتبندی شده برای اجرای هدفمند پروژهها شد.
فرزانه صادق در ادامه اظهار داشت: آمادهسازی زمین برای ساخت مسکن در کردستان هزینه بالایی دارد و باید در برنامههای مسکن حمایتی، حداقل هزینهها رعایت شود تا متقاضیان بتوانند خانهدار شوند.
وی در مورد وضعیت حمل و نقل هوایی استان نیز عنوان کرد: نظارت بر عدالت پرواز در مراکز استانها با همکاری سازمان هواپیمایی و شرکتهای هواپیمایی انجام خواهد شد تا مشکلات فنی و کمبود خدمات حل شود.
استاندارکردستان نیز در این جلسه به اختصاص ۸ هزارمیلیارد تومان اعتبار مصوب در سفر رئیس جمهور کشورمان به کریدورشمالغرب اشاره کرد و گفت: کاهش فاصله راههای کردستان به میانگین کشوری نیازمند بودجه جهشی است.
لهونی همچنین ساماندهی مرز باشماق را نیز از اولویتهای استان دانست و خواستار انجام مطالعات راه آهن سنندج_باشماق شد.
وی در ادامه افزود: نیاز است دهکده لجستیک و بندر خشک در استان راهاندازی شود و در این راستا زمین مورد نیاز برای احداث آن تأمین شده است.
کاهش عقب ماندگی کردستان در بخش راههای روستایی، لزوم رفع فاصله کردستان در ساخت مسکن نهضت ملی مسکن نسبت به سایر استانهای کشور، تسریع در اجرای پروژه کنارگذر سنندج در قالب کریدور ترانزیتی غرب کشور، توجه به رفع عقبماندگی کردستان در شاخصهای عمرانی، توجه به توسعه زیرساختهای حملونقل کردستان با نگاه عدالتمحور از جمله مطالبی بود که توسط ۵ نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی استان حاضر در این جلسه مطرح شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان هم با بیان اینکه شاخص بهره مندی از راه روستایی در استان ۱۲ درصد از میانگین کشوری کمتر است گفت:۱۲۴ کیلومتر راه روستایی در استان کردستان طی دولت چهاردهم آسفالت شده است.
محمدی بر اهمیت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و تأمین منابع مالی اجرای پروژههای بزرگ استان نیز تأکید کرد.