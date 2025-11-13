جمع‌آوری تله‌های زنده‌گیری پرندگان شکاری در پارک ملی بوجاق جمع‌آوری تله‌های زنده‌گیری پرندگان شکاری در پارک ملی بوجاق جمع‌آوری تله‌های زنده‌گیری پرندگان شکاری در پارک ملی بوجاق جمع‌آوری تله‌های زنده‌گیری پرندگان شکاری در پارک ملی بوجاق جمع‌آوری تله‌های زنده‌گیری پرندگان شکاری در پارک ملی بوجاق جمع‌آوری تله‌های زنده‌گیری پرندگان شکاری در پارک ملی بوجاق جمع‌آوری تله‌های زنده‌گیری پرندگان شکاری در پارک ملی بوجاق جمع‌آوری تله‌های زنده‌گیری پرندگان شکاری در پارک ملی بوجاق

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس اداره پارک ملی بوجاق با بیان اینکه در جریان گشت و پایش مستمر محیط‌بانان، چندین تله غیرقانونی زنده‌گیری پرندگان شکاری در مجاورت تالاب‌ها و زیستگاه‌های حساس پارک ملی بوجاق کشف و جمع‌آوری شد گفت: این ادوات شامل ۴ مورد تله بازگیری و یک کوخه (چاله بازگیری) بود که برای شکار گونه‌های ارزشمند و باشکوهی، چون بحری، بالابان و شاهین کار گذاشته شده بود.

رخش‌بهار با اشاره به اینکه هر ساله با شروع فصل پاییز و سرد شدن عرض‌های شمالی زمین، تعداد زیادی از پرندگان آبزی و کنارآبزی برای زمستان‌گذرانی در تالاب بوجاق فرود می‌آیند افزود : در همین زمان، قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی برخی بومیان، اقدام به تله‌گذاری کرده و پرندگان شکاری را زنده‌گیری می‌کنند.

رئیس اداره پارک ملی خشکی – دریایی گفت: این پرندگان شکاری نه تنها از نظر تنوع زیستی و ارزش اکولوژیک اهمیت دارند، بلکه در فرهنگ و تاریخ ایران نیز جایگاهی ویژه داشته‌اند. شکار و قاچاق آنها علاوه بر تهدید جدی برای جمعیت طبیعی گونه‌ها، موجب آسیب به اعتبار ملی در حوزه حفاظت از محیط زیست می‌شود.

پارک ملی بوجاق به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در کشور، نیازمند حفاظت همه‌جانبه است تا میراث طبیعی ایران برای نسل‌های آینده حفظ شود.