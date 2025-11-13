پخش زنده
امروز: -
مسئول اطلاعرسانی رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه (فقط اپراتور همراه اول در برخی مناطق منتخب) درباره پیامی که فردا روی گوشیهای تلفن همراه برخی شهروندان ظاهر میشود، توضیحاتی داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای محمد اسکندری در ارتباط تلفنی با خبر ۲۱ به بیان توضیحاتی درباره رزمایش روز جمعه پدافند غیرعامل پرداخت.
مسئول اطلاعرسانی رزمایش اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه ( فقط اپراتور همراه اول در برخی مناطق منتخب ) گفت: اگر در منطقه منتخب رزمایش باشید و سیمکارت همراه اول داشته باشید فردا بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ روی تلفن های همراه تان این پیام نمایش داده میشود: این یک پیام تست سامانه هشدار اضطراری است و لازم نیست پس از دریافت پیام اقدام خاصی انجام دهید.