به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین شاهباز، مدیر دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن سازمان حفاظت محیط زیست، از توزیع حدود ۱۲ تن مواد خام پریمیکس پنتان به عنوان ماده اولیه در فناوری‌های نوین و دوستدار محیط زیست در میان تعدادی از کارخانه‌های منتخب تولید فوم خبر داد.

وی اظهار داشت: این اقدام با هدف حذف مواد مخرب لایه ازن و انتقال فناوری‌های پاک در صنایع فوم‌سازی انجام شده و در چارچوب تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل پروتکل مونترال است.

شاهباز افزود: اجرای این طرح، ضمن آشنایی بیشتر صاحبان صنایع با فناوری‌های پایدار، موجب گسترش بازار داخلی برای توسعه فناوری‌های سبز و افزایش رقابت‌پذیری صنایع ایرانی در سطح منطقه خواهد شد.

مدیر دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست یکی از نهاد‌های پیشرو در زمینه حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن در منطقه آسیا و اقیانوسیه است و این روند با قدرت ادامه دارد.