برگزاری ۸۰ دوره مهارتی در دانشگاه آیت الله بروجردی
رئیس دانشگاه آیتالله بروجردی گفت: بیش از ۸۰ دوره مهارتی در مرکز آموزشهای آزاد، مرکز رشد و مشاوره شغلی در راستای توانمندسازی و آمادهسازی دانشجویان برای ورود به بازار کار برگزارشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس دانشگاه آیتالله بروجردی در آیین استقبال از نو دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۴ در دانشگاه آیتالله بروجردی اظهار کرد: این دانشگاه با اجرای برنامههای مهارتمحور و ارتباط موثر با صنعت، نقش مهمی در توسعه علمی و اشتغال منطقه ایفا میکند و امسال بیش از ۸۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی و ارشد به جمع دانشگاهیان این مرکز علمی پیوستند.
احمدرضا مظاهری بیان کرد: دانشگاه آیتالله بروجردی تلاش دارد با پیوند میان آموزش و صنعت، دانشجویان را در مسیر علم، مهارت و اشتغال قرار دهد.
رئیس دانشگاه آیتالله بروجردی افزود: بروجرد ظرفیتهای بالایی در حوزه اشتغال و تحصیل دارد و دانشگاه با تکیه بر این توانمندیها، بهعنوان محور توسعه علمی و اقتصادی منطقه عمل میکند.
مظاهری با اشاره به پذیرش بیش از ۸۰۰ دانشجوی جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اضافه کرد: دانشگاه در مسیر ارتقای جایگاه علمی خود گام برمیدارد و بهبود کیفیت آموزش و ارتباط با صنعت از اولویتهای ما در سال تحصیلی جدید است.
وی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۵ سه شرکت دانشبنیان در این دانشگاه راه اندازی خواهد شد و همچنین مرکز رشد دانشگاه نیز با کارکردن روی ایدههای خلاقانه دانشجویی به تولید رساندن ایدهها کمک میکند.
دانشگاه آیتالله بروجردی در سال ۱۳۸۵ تاسیس شده و هم اکنون بیش از ۱۰۰ نفر عضو هیات علمی، ۱۰۰ کارمند و بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ دانشجو دارد.