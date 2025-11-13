به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی در بازدید از تصفیه خانه اختصاصی پتروشیمی بجنورد برای تصفیه مناسب پساب تصفیه خانه فاضلاب این شهر با نحوه کنترل کیفیت، روش های پایش مستمر و انطباق آن با استانداردها آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، تصفیه خانه اختصاصی مجتمع پتروشیمی در شهر بجنورد، کار تصفیه مجدد پساب تصفیه شده خروجی تصفیه خانه فاضلاب بجنورد را برای مصرف روزانه در صنعت، روانه مجتمع پتروشیمی می کند.

پیش تر و در دولت های سیزدهم و چهاردهم ، اتصال این تصفیه خانه در دستور کار قرار گرفته بود و شرکت آب منطقه ای به عنوان دبیر کارگروه حفاظت منابع آب استان، آبفای خراسان شمالی و شرکت پتروشیمی در چندین نشست و با پیگیری های فراوان، این تصفیه خانه را برای مصرف پساب در پتروشیمی آماده کردند.

سید عقیل مرتضوی مدیرعامل آب منطقه ای استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح استفاده از پساب در مجتمع پتروشیمی خراسان گفته بود: در حال حاضر می‌توان گفت ۱۰۰ درصد این مجتمع از پساب تصفیه‌شده استفاده می‌کند.

برای آبی که به دست مصرف کننده می رسد، هزینه های هنگفتی می شود که ارتقای آگاهی افراد از این موضوع می تواند نگاه مصرف گرایانه بدون صرفه جویی در منابع آبی را کاهش دهد.

انعقاد، لخته‌سازی، ته‌نشینی، فیلتراسیون و گندزدایی از مراحل تصفیه آب است که با حضور کارشناسان این حوزه، انجام می شود و دانشجویان در این بازدید از روند آن مطلع شدند.

همکاری با مراکز دانشگاهی و پژوهشی به ویژه علوم پزشکی که با سلامت جامعه مستقیم در ارتباط هستند می تواند در افزایش دانش فنی و تربیت نسل آینده متخصص و آگاه، بازویی توانمند باشد.

خانم موسوی دانشجوی رشته بهداشت محیط با مثبت ارزیابی کردن این بازدید دانشجویی گفت: در رشته ای که من تحصیل می کنم، با این مراحل کم و بیش آشنا بودم اما این بازدید در ارتقاي دانش فنی ما و دغدغه مصرف بهینه آب در این روزهای کم بارشی، بسیار تاثیر گذار بود.