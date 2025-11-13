به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شینا انصاری در هفتمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند دولت چهاردهم افزود: از سال ۱۳۹۳ تاکنون گزارش‌های متعددی درباره بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و آزادراه تهران–قم دریافت شده است.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سه کانون اصلی در انتشار این بوی نامطبوع نقش دارند که شامل مجتمع‌های دامداری، فاضلاب و مرکز دفن زباله آرادکوه است.

انصاری با اشاره به پیگیری این موضوع در دولت‌های گذشته تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز دستور موکدی برای بررسی و رفع این معضل صادر شد و سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این خصوص به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه کرده است.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: با وجود تعیین وظایف مشخص برای دستگاه‌های مسئول، بخش قابل توجهی از اقدامات لازم هنوز انجام نشده و مقرر شده است در جلسه آینده، همه دستگاه‌ها گزارش پیشرفت اقدامات خود را ارائه کنند.