رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بخش عمدهای از اقدامات دستگاههای مسئول برای رفع بوی نامطبوع اتوبان قم–تهران، هنوز اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شینا انصاری در هفتمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند دولت چهاردهم افزود: از سال ۱۳۹۳ تاکنون گزارشهای متعددی درباره بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) و آزادراه تهران–قم دریافت شده است.
وی اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد سه کانون اصلی در انتشار این بوی نامطبوع نقش دارند که شامل مجتمعهای دامداری، فاضلاب و مرکز دفن زباله آرادکوه است.
انصاری با اشاره به پیگیری این موضوع در دولتهای گذشته تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز دستور موکدی برای بررسی و رفع این معضل صادر شد و سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این خصوص به معاون اول رئیسجمهوری ارائه کرده است.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد: با وجود تعیین وظایف مشخص برای دستگاههای مسئول، بخش قابل توجهی از اقدامات لازم هنوز انجام نشده و مقرر شده است در جلسه آینده، همه دستگاهها گزارش پیشرفت اقدامات خود را ارائه کنند.