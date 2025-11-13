پخش زنده
وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه اعلام کرد: ارتباط با هواپیمای اطفای حریق متعلق به اداره کل جنگلداری، در مسیر بازگشت از کرواسی، قطع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در همین حال بر اساس گزارش سایت «Dalmacija News» کرواسی، در منطقهای به نام کریویت پوت، نزدیک شهر سنژ در کرواسی، هواپیمای ترک نوع (Air Tractor AT‑۸۰۲) سقوط کرده است.
این گزارش مینویسد: مأموران فوریتهای امدادی، پلیس و آتشنشانی به محل اعزام شدهاند؛ همچنین گفته شده است که پس از سقوط، آتشسوزی در محل حادثه رخ داده است.
در گزارش آمده که «جسد خلبان پیدا شده است».