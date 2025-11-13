تیم فوتبال نساجی مازندران، صدرنشین لیگ دسته اول، جمعه میزبان مس سونگون خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این دیدار از هفته دوازدهم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور جمعه ۲۳ آبان ساعت ۱۵:۰۰ در استادیوم شهید وطنی قائم‌شهر برگزار می‌شود.

داوری این مسابقه به عهده محمدرضا دلاوری خواهد بود و هادی طوسی، سجاد نجفی‌نژاد و ابراهیم خاجانی به عنوان کمک‌داوران او را همراهی می‌کنند.

نساجی مازندران تا هفته یازدهم با کسب ۲۷ امتیاز، صدرنشین بلامنازع لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور است.

در دیگر بازی هفته، شهرداری نوشهر - دیگر نماینده مازندران - ساعت ۱۵:۳۰ در استادیوم شهید باکری ارومیه و بدون تماشاگر به مصاف نود ارومیه خواهد رفت.

شهرداری نوشهر با ۹ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته اول قرار دارد.