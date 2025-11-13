معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: نتیجه فعالیت‌های طرح ملی مدیریت مصرف انرژی تا یک ماه آینده و ابعاد دقیق طرح و زمان‌بندی اجرای آن به مردم ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: چهار سال پیش، طبق دستور مقام معظم رهبری به شهید رئیسی بنا شد در موضوعات کلان کشور که وزارتخانه‌ها به‌صورت بخشی به آنها نگاه می‌کنند، تیم‌های کاری خارج از وزارتخانه‌ها شکل بگیرد تا راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات کشور پیشنهاد کنند.

وی افزود: شهید رئیسی دستور تشکیل این تیم‌ها را دادند و هر هفته مطالعاتی در این خصوص انجام می‌شد. بعد از بررسی‌های انجام‌شده، تیمی از تعدادی از جوانان متخصص و فعال کشور در حوزه‌های مختلف دانشگاهی داخلی و خارجی، علمی، دولتی و خصوصی، همچنین مدیران سابق تشکیل شد. نزدیک به چهار سال است که در حال بررسی هستیم و در دولت آقای پزشکیان نیز بدون هیچ نگاه سیاسی، کار‌های تحقیقاتی و مطالعاتی انجام می‌شد. در این یک سال، بالای ۱۰۰ ساعت زمان گذاشته شد و در حال حاضر این تیم با قدرت وظایف خود را انجام می‌دهد.

سقاب اصفهانی بیان کرد: ما در حوزه انرژی بیمار هستیم؛ هرچند در حوزه تولید انرژی با وجود تحریم‌ها عملکرد خوبی داشته‌ایم، اما در حوزه مصرف انرژی جزو بدترین عملکرد‌های تاریخی در دنیا را داشته‌ایم.

به گفته وی، طبق تحقیقات انجام‌شده، در چهار حامل انرژی شامل گاز، برق، بنزین و گازوئیل، بین مصرف و تولید شکاف فزاینده‌ای وجود دارد و این شکاف به حدی رسیده که کشوری که جزو کشور‌های برتر در حوزه تولید و دارا بودن ذخایر انرژی است، در تابستان با قطعی برق، تعدیل ساعت کاری و تعطیلی مدارس مواجه می‌شود. امروزه ناترازی انرژی برای مردم قابل لمس‌تر شده است. این در حالی است که در گذشته نیز این شکاف وجود داشته، اما اکنون بیشتر و محسوس‌تر شده است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: وضعیت مصرف گاز کشور بسیار زیاد است و ما نتوانسته‌ایم جلوی مصرف بی‌رویه را بگیریم. میزان ناترازی گاز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب است و با توجه به دمای هوا، اگر هوا سرد شود این میزان ناترازی بیشتر خواهد شد. در صورتی که بخواهیم گاز را به میدان‌های گازی تزریق کنیم، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری خواهیم داشت. بنابراین، با این میزان مصرف، نمی‌توانیم ناترازی کشور را برطرف کنیم؛ حتی اگر تولید را به حداکثر برسانیم، باز هم با این وضعیت مصرف، ناترازی خواهیم داشت.

وی افزود: در زمان ناترازی، به نیروگاه‌ها سوخت مایع نظیر نفت کوره و گازوئیل می‌دهیم که نه‌تنها باعث نابودی محیط زیست می‌شود، بلکه هزینه‌زا نیز هست. برق یا از گاز طبیعی تهیه می‌شود یا از سوخت مایع. زمانی که برق از گاز طبیعی تأمین شود، هزینه فرصت آن ۴ هزار تومان است، اما اگر از سوخت مایع تأمین شود، این عدد به ۱۱ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی بیشترین فرصتی که داریم را به‌دلیل ضعف مدیریت از دست می‌دهیم.

سقاب اصفهانی اظهار داشت: بسیاری از کشور‌ها پیک برق را کنترل می‌کنند، اما ما متأسفانه همیشه به اندازه اوج مصرف برق، تولید می‌کنیم و همین موضوع باعث هدررفت زیاد انرژی شده است.

وی در خصوص بنزین گفت: در سال ۱۴۰۸، مصرف بنزین کشور به ۱۸۷ میلیون لیتر در روز خواهد رسید؛ در حالی که در بهترین حالت، تولید ما بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر است. اگر تولید فعلی را به ۱۴۰ میلیون لیتر برسانیم، باز هم روزانه ۵۰ میلیون لیتر کسری خواهیم داشت. در پایان دولت بعدی، مجبور خواهیم بود روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم که به معنای صرف ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین است.

وی بیان کرد: سبد انرژی در کشور ما متفاوت است و باید مجموعه سبد کل انرژی را بر اساس شاخص مگاژول بررسی کرد. شاخص مگاژول انرژی در دنیا روزبه‌روز در حال کاهش است و از سال ۱۹۹۰ تاکنون نزدیک به ۳۷ درصد کاهش داشته، اما در ایران ۶۷ درصد افزایش یافته است. این یعنی زنگ خطر جدی برای «بیماری انرژی» در کشور به صدا درآمده است.

سقاب اصفهانی گفت: مشکلات انرژی هیچ‌گاه در کشور به‌صورت ریشه‌ای حل نشده و همواره با نگاه افزایش تولید و افزایش واردات، سعی در حل آن داشته‌ایم. امروز چاره‌ای جز مدیریت مصرف نداریم.

وی در خصوص درمان بیماری انرژی کشور گفت: تقریباً تمام منابع کشور برای افزایش ظرفیت تولید به میدان آمده‌اند، اما حتی در بهترین حالت تولید، پاسخگوی مصرف نیستیم؛ بنابراین باید برای مدیریت مصرف برنامه‌ریزی کنیم. فلسفه وجودی این سازمان نیز کمک به مدیریت مصرف است.

اصفهانی تأکید کرد: همه دولت‌ها و مجلس‌ها در ادوار مختلف در موضوع مدیریت مصرف مقصر هستند. تحلیل‌های جامعی در این خصوص انجام شده، اما در مسیر اصلاح، همه باید به یکدیگر کمک کنند. مردم نیز در مصرف مقصر اصلی این وضعیت نیستند، بلکه مقصر واقعی، سیاست‌های غلط و تصمیمات اشتباه دولت‌ها بوده است. رفتار‌های اشتباه مردم، نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست است.

وی گفت: قدم اول برای مدیریت مصرف انرژی، اصلاح سیاست‌ها و کوچک‌سازی دولت است. کوچک‌سازی دولت به این معناست که دولت باید سختی را از خودش شروع کند تا مردم همراهی کنند. در مدل جدید، مردم باید برنده الگوی مصرف باشند و نظام انگیزشی آنان افزایش یابد. مردم باید پس از اطلاع از وضعیت موجود و آغاز اصلاحات توسط دولت، وارد عمل شوند.

وی بیان کرد: اولین تغییرات از دولت به‌صورت کاملاً سخت‌گیرانه آغاز خواهد شد و شعار کلیدی ما «ذی‌نفع شدن مردم در صرفه‌جویی» است. مردم باید این موضوع را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

سقاب اصفهانی گفت: نتیجه این فعالیت‌ها تا یک ماه آینده و ابعاد دقیق طرح و زمان‌بندی اجرای آن به مردم ارائه خواهد شد.