اجر صبر خانواده شهدا به اندازه پاداش شهادت است

دکتر قالیباف با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره فرموده‌اند ارزش زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا به اندازه شهادت است، عنوان کرد: مقام معظم رهبری می‌فرمایند خانواده شهید شریک در اجر شهید و حرکت اوست و اگر صبر کند نیز همان پاداش را دارد یعنی اجر و صبر خانواده شهدا به اندازه پاداشی است که به شهید داده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ما با شهدا و رزمندگان خود از همان زمان دفاع مقدس آشنا شدیم. شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران ما اگر در عرصه‌های سخت جنگ در میدان بودند، همسران شهدا در میدان زندگی بودند که در آن فرهنگ جهاد و شهادت بود. اگر شهدای ما خون دادند، همسران شهدا هم صبر کردند و هم خون دل خوردند و در همان حال سکوت کردند و آرامش و طمأنینه داشتند. برخی از همسران شهدا همراه آنها در مناطق جنگی و در یک اتاق کوچک زندگی می‌کردند و هربار زنگ در خانه آنها به صدا در می‌آمد، احساس می‌کردند که قرار است خبر شهادت همسرشان را دریافت کنند اما هرگز لحظه‌ای از حضور آنها در جبهه‌های جنگ دلسرد نشدند.

صبر و مقاومت، ضدحمله‌ای به جنگ شناختی دشمن علیه امت اسلامی است

وی ادامه داد: خانواده شهدا این مرحله از زندگی که امتحان الهی بود، با موفقیت پشت سر گذاشتند و با وقار، محکم و با استقامت مسیر را طی کردند و طی خواهند کرد. امروز ما هستیم که باید وظیفه خود را بدانیم و زندگی مادی و معنوی، امنیت و همه امکاناتی که امروز از آن برخورداریم را مدیون آنها هستیم.

دکتر قالیباف در ادامه خطاب به خانواده شهدا عنوان کرد: صبر شما در قبال همسرانتان از یک طرف و جهاد همه شهدا از جمله شهید طهرانی مقدم از طرف دیگر، دو روی یک حقیقت هستند که برگرفته از اخلاص و محیطی است که در آن مسیر حرکت کردند. بی‌شک امروز در جنگ ادارکی، روانی و جنگ شناختی که دشمن اذهان یکایک جهان اسلام و امت اسلامی و ایران اسلامی را مورد هجمه قرار داده تا ناامیدی ایجاد کند، صبر و مقاومت و پایداری است که یک ضدحمله محسوب می‌شود و می‌تواند ایران اسلامی را توسعه دهد.

شهید طهرانی مقدم نماد تحول در عرصه موشکی/ اخلاص، اساس تحول‌آفرینی‌هاست

رئیس قوه مقننه در ادامه، اخلاص را مهم‌ترین عنصری دانست که باعث تحول آفرینی شد و گفت: شهید طهرانی مقدم نماد یک تحول در عرصه موشکی بود و هزاران شهید گمنام دیگر نیز بی شک در این حرکت عظیم نقش داشتند. آن روزها رزمندگان بسیجی مظلوم بدون آتش در مقابل دشمن جنگیدند و در نهایت توانستند با اراده به توپخانه‌هایی برسیم که امروز داریم. رژیم صهیونیستی و غده سرطانی منطقه که ۸۰ سال از مصوبه ظالمانه شورای امنیت برای استقرار آنها در منطقه غرب آسیا می‌گذرد، هیچگاه همچون این ۱۲ روز، طعم آتش و جنگ را نچشیده بود و در ۵ روز پایانی آنقدر فشار بر آنها وارد شد که تمام تلاش خود را برای قطع آتش کردند و همه اینها حاصل زحمات شهید طهرانی مقدم‌ها، شهید سلامی‌ها، شهید باقری‌ها، شهید رشیدها، شهید شادمانی‌ها، شهید همدانی‌ها، شهید سلیمانی‌ها، شهید شوشتری‌ها، شهید مهرابی‌ها، شهید کاظمی‌ها، شهید فرومندی‌ها و غیره بوده است.

وی در ادامه، اخلاص را اساس تحول آفرین دانست که مایه برکت خداوند است و افزود: شهدا یک کار جهادی کردند به این معنا که شجاعت فکری داشتند و تصمیمات خارق العاده می‌گرفتند. شهید طهرانی مقدم همواره می‌گفت اگر امروز کار نکنیم، فردا دیر است. شهید حداد طوسی از رزمندگان اوایل جنگ بود که پیش از عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید. ما با او کارهای اطلاعات عملیات انجام می‌دادیم و از آنجایی که نباید کسی از آن مطلع می‌شد، تعداد کمی در منطقه‌ای مشغول کندن کانال بودیم؛ این شهید که جثه کوچک‌تری نسبت به بقیه داشت از سایرین بیشتر فعالیت می‌کرد و می‌گفت هرچه امروز عرق بیشتری برای کندن کانال بریزیم، شب عملیات، خون کمتری ریخته می شود.

شهدا شجاعت فکری و اخلاقی داشتند

دکتر قالیباف ادامه داد: ما در جنگ ۱۲ روزه نتیجه اقدامات گذشته خود را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردیم. قطعا این نتیجه با چند بار اقدام حاصل نمی شد. آنها شجاعت فکری داشتند و می گفتند راه بسته ای وجود ندارد از این رو آنقدر در این مسیر حرکت کردند تا به نتیجه رسیدند. آنها با تدبیر، با شجاعت و با روحیه تحولی که ریشه در اخلاص داشت، گام برداشتند و خداوند نیز به اقدامات آنها برکت داد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه شهدا در حوزه اخلاق نیز، شجاعت اخلاقی داشتند، یادآور شد: پاسخگویی یکی از موضوعات مهم امروز است و شهدای عزیز ما همه پاسخگو بودند تا جایی که گاهی برخی از اقدامات آنها به نتیجه نمی رسید اما گردن می گرفتند، پاسخگو بودند، برای آنها توضیح می دادند و حتی گاهی در برابر قاضی دادگاه های نیروهای مسلح پاسخ می دادند اما هرگز دلسرد نمی شدند، قهر نمی کردند و از اراده شان کم نمی شد؛ آنها بر سر کسی منت نمی گذاشتند، کسی را تحقیر نمی کردند و گاهی مسئولیت سایر همکاران را نیز شجاعانه به گردن می گرفتند. آنها به همان میزان که شجاعت فکری داشتند، شجاعت اخلاقی هم داشتند و چون کار مهمی انجام می دادند به خود اجازه هر رفتاری را نمی دادند.

خون شهدا، رویش دارد/ شهدا در بحران‌ها تردید به خود راه ندادند

وی با بیان اینکه شهدا در برابر بحران‌ها و سختی‌ها نلرزیدند، تردید نکردند و از گذشته خود پشیمان نشدند، عنوان کرد: آنها تا لحظه آخر ایستادند لذا بی‌شک شهادت حق آنهاست. در حادثه ۲۳ خرداد شهدای بزرگ و عزیزی را از دست دادیم که جایگزین کردن آنها محال است. زمانی که شهید بهشتی(ره) به شهادت رسید همواره می گفتیم ایران پر از بهشتی است اما اینگونه هم نیست و باید با ذره‌بین دنبال چنین افرادی گشت، با این حال خون شهدا رویش دارد.

دکتر قالیباف افزود: شهید رشید از سن ۱۶ سالگی و پیش از انقلاب مبارزه کرد و زندان رفت و در دفاع مقدس نیز جنگید و رزمندگی کرد و در سن ۷۰ سالگی به شهادت رسید که حق آنها بود و اگر غیر از این بود ظلم می شد. شهادت حق شهید رشید، شهید سلامی و شهید باقری هاست. با این حال این اتفاقات ثلمه بزرگی برای ما بود.

شهدا با عقل و منطق متصل به وحی تصمیمات شجاعانه گرفتند

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره مکتب امام(ره) را در ۳ عنصر عقلانیت، عدالت و معنویت خلاصه می کنند، اظهار کرد: انصافا شهدا با فرهنگ جهادی و شهید طهرانی مقدم ها اینگونه عمل کردند. آنها بر اساس عقلانیت، در اقدامات خود حساب و کتاب می کنند و با عقل و منطق متصل به وحی تصمیم می گیرند و حرکت می کنند و عقلانیت در کار آنها موضوعیت دارد.

وی افزود: وقتی حرف از کار جهادی می‌شود برخی تصور می‌کنند یعنی بزن و برو اما اینگونه نیست بلکه باید دقیق حساب و کتاب کنید و شهدا اهل آن بودند. شرط عدالت در خروجی عمل آنها موضوعیت داشت و معنویت نیز در همه وجود و رفتار آنها در هر میدانی که حضور داشتند، تبلور داشت.

نقش شهدا صرفا در میدان جنگ نبود بلکه در ساختن اعتماد ملی برای جامعه بود

دکتر قالیباف اضافه کرد: متأسفانه گاهی تصور می کنیم نقش شهدا صرفا در میدان جنگ و جبهه بوده اما اگر تصور کنیم، خروجی کار شهید طهرانی مقدم ها صرفا این بود که موشکی بزنند و قدرت نظامی به ما بدهند، اشتباه است. مهم تر از ساختن موشک، ساختن اعتماد ملی در جامعه برای همیشه بود. موشک جای خود را دارد اما آنچه ساخته شد، اعتماد به نقش جامعه بود. در حقیقت تأثیر شهدا در اقداماتی که انجام می دهند، تحول دائمی در ساختار اجتماعی بوده و نظام هویتی را تحت تأثیر قرار می دهد و استقلال کشور را مبنا قرار داده و حفظ می کند و این اثر اقدامات شهدای ماست.

رئیس دستگاه تقنینی کشور با اشاره به اقدامات شهدای هسته‌ای گفت: مهم تر از ساخت سانتریفیوژ و سایر اقدامات هسته ای، ضمانت استقلال علمی کشور است. آنها نشان دادند که می توانیم استقلال علمی در پیچیده ترین موضوعات داشته باشیم و اینجاست که رهبری می فرمایند این بحث ها با بمباران حل نمی شود و این تفکر جوانان با اراده ماست.

استقلال علمی در قلب دانشگاه‌های ایران و در جای جای آن کاشته شده و از بین رفتنی نیست و این از سانتریفیوژ‌هایی که جزء پیشرفته‌ترین تجهیزات هسته‌ای دنیاست هم مهم‌تر است. شهدای ما مفهوم اقتدار علمی و امنیتی را در تمام بخش‌های تضمین کردند. امید و تضمین آینده مهم‌ترین خروجی اقدامات شهدای ماست.