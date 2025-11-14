به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی , جلسه شورای اداری اشنویه با حضور معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم تشکیل وبرنامه های توسعه این شهرستان بررسی شد.

حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم دراین جلسه گفت:طرح ها ی نیمه تمام باید در اسرع وقت به اتمام برسند چون باعث‌ ناامیدی مردم شده اند و اثرات روانی منفی برجا می گذارند .

وی بابیان اینکه دولت چهاردهم در شرایط بدی مسئولیت اجرایی رابرعهده گرفت و در مدت یکسال با مشکلات زیادی روبرو بود اما اینها نباید بهانه باشد و دولت با تمام توان کار کرده است .

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه راهکارهای ساختارمند برای رفع مشکلات تدوین شده است ادامه داد: بحران آب، انرژی ومحیط زیست برای کشور بار سنگینی است اما مادر همه این بحران ها بحران مدیریت است که اگر درسالهای گذشته خوب مدیریت میشد امروز هیچ بحرانی نداشتیم ،در نخستین اقدام باید رفتار مدیریتی خودمان را اصلاح کنیم تا سایر رفتارها اصلاح شود .

حسین زاده درادامه افزود:ادارات هنوز برای کاهش مصرف اقدامی نکردند اما از مردم انتظار کم‌مصرفی دارند لطفا میزان مصرف ادارات را بررسی و برای کاهش و افزایش مصرف تشویق و‌تنبیه اعمال کنید.

وی باتاکیدبراینکه در سفرهای استانی دنبال تبلیغات نیستیم بلکه دنبال رفع مشکلات از مسیر درست هستیم ادامه داد: پیگیری معجزه مدیریت است اگر پیگیر قول ها و مصوبات نباشیم تنها کاری که کردیم نا امیدی مردم است .

معاون رئیس جمهور ادامه داد:تنش آبی دغدغه اصلی ما در روستاهاست ، راه روستایی موضوع بعدی ماست و در گام سوم دنبال اجرای طرح هادی هستیم، ۸ هزار روستا پر مخاطره در کشور داریم که برای رفع مخاطرات برنامه ریزی کردیم .

حسین زاده باتاکیدبراینکه ۷۰ درصد انرژی را باید به بخش اشتغال ببریم باید در آذربایجان غربی این موضوع جدی در نظر گرفته شود ادامه داد:اشتغال و فعال کردن واحدهای راکد در مناطق محروم و‌روستاها در اولویت ما است استفاده از ظرفیت مرز هم از دیگر اهداف ماست تا توسعه همه جانبه را رقم بزنیم .

وی ازپیگیری جدی برای شروع فعالیت تصفیه خانه اشنویه تا آذرماه وبهره برداری از بیمارستان ۸۷ تختی تا ۶۰ روز آینده خبرداد وگفت:بازگشایی مرز کیله شین در اولویت ماست رایزنی می کنیم با اقلیم کردستان عراق تا درصورت آمادگی کارهای بازگشایی مرز را آغاز کنیم .

معاون رئیس جمهوردرپایان خاطر نشان کرد:آذربایجان غربی به وحدت و همدلی ،به محبت و مهربانی نیازمند است ما هم زیست هستیم کنار همیم وکسی نمیتواند کسی را از استان بیرون کند این استان سرزمین همه قومیت هاست این سرزمین هرگز روی تجزیه را نخواهد دید چون مردم استان به شرافت اخلاق مداری و عشق به وطن شهره هستند .

در پایان جلسه شورای اداری از خدمات عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم و کمال حسین پور نماینده معین شهرستانهای نقده و اشنویه تجلیل شد.