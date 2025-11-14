به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، ذبیح الله حسن شاهی در گفت‌و‌گو تلفنی با اخبار البرز در خصوص اجرای طرح سامانه هشدار گفت: جمعه ۲۳ آبان تست سامانه هشدار به منظور وصول اطمینان از پیام هشدار به شهروندان در زمان وقوع بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی انجام می‌شود.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور در برنامه اخبار البرز اظهار کرد: رزمایش تست سامانه هشدار اضطراری به صورت پخش سلولی با هدف آزمایش زیرساخت‌های ارتباطی کشور برنامه ریزی شده است.

به گفته حسن شاهی در برنامه سیمای البرز، این اقدام در سطح منطقه‌ای در نقاط منتخب کشور، توسط وزارت ارتباطات و به طور خاص شرکت همراه اول اجرا می‌گردد.

وی با بیان این مطلب که در رزمایش فردا تمام کسانی که در محدوده اجرای طرح قرار دارند در سه نوبت پیام رزمایش را دریافت می‌کنند به گوینده اخبار البرز توضیح داد: پیام هشدار اضطراری دو ویژگی اصلی همراه است. نخستین ویژگی آن این است که نمایش پیام اضطراری به صورت خودکار روی صفحه ظاهر می‌شود، دوم این که صدای هشدار پیام اضطراری به صورت غیرمعمول و مشابه صدای آژیر است.

حسن شاهی در ادامه این گفت و گوی زنده خبری سیمای البرز تأکید کرد: شهروندان پس از دریافت این هشدار و پیام نیاز نیست نگران باشند و یا عملکرد خاصی داشته باشند.

معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور در این گفت‌و‌گو افزود: در صورت موفقیت این رزمایش، در مرحله بعدی به صورت گسترده در سطح ملی و با مشارکت اپراتور‌های دیگری همانند ایرانسل و رایتل تکمیل می‌شود.