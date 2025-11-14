بخشدار مهربان با اشاره به آغاز و اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی در روستاهای این بخش گفت: مهربان یکی از مناطق پیشرو در جذب اعتبارات عمرانی روستایی در آذربایجان شرقی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ابراهیمی با بیان اینکه تاکنون ۷۰ میلیارد تومان اعتبار استانی به همراه مشارکت خیرین در بخش مهربان جذب شده است گفت:با این میزان اعتبار، شاهد اتفاقات مثبت و طرح‌های اثرگذاری در منطقه هستیم.

وی افزود:احداث سالن ورزشی روستای آلان با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان و با مشارکت خیرین با پیشرفت ۳۰ درصد که برای اولین بار در استان که می‌تواند به عنوان پایلوت باشد احداث ۱۰ ساختمان دهیاری جدید با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان که در دهه فجر امسال به بهره داری می‌رسند و با اجرای آن تمام دهیاری بخش صاحب ساختمان مستقل دهیاری خواهند شد.

وی گفت:آسفالت معابر و کوچه‌های روستا‌های ارزنق و اردلان با آسفالت ۱۵ هزار متر مربع با اعتبار ۷ میلیارد تومان و همچنین ۲ پارک مدرن روستایی در روستا‌های قیصریه و خاکی با اعتبار ۵ میلیارد تومان در حال احداث است که در دهه فجر امسال به بهره داری می‌رسند.

وی تصریح کرد:با مشارکت خیرین مخزن آب شرب روستای کهدولان با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان در حال احداث است و از جمله پروژه‌هایی هست که با اتمام آن در دهه فجر امسال مشکل آب شرب این روستا حل می‌شود.