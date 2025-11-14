تبریز قهرمان مسابقات استانی وشوو
تیم وشوو تبریز در مسابقات استانی وشوو سبک نن شائولین که به میزبانی شهر یامچی برگزار شد به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در مسابقات استانی وشوو سبک نن شائولین که به میزبانی شهر یامچی برگزار شد تیمهایی از تبریز، مرند، یامچی، عجب شیر، بستان آباد، اهر ،جلفا و هشترود در بخش بزرگسالان به رقابت پرداختند که در پایان این مسابقات تیم وشوو تبریز به مقام قهرمانی دست یافت و تیم مرند به مقام دوم و تیم جلفا به مقام سوم این دوره از مسابقات دست یافتند.
در بخش انفرادی این مسابقات نیز:
در وزن -۵۲ علی یعقوبی از اهر
وزن -۵۶ امین نجف نژاد از تبریز
وزن -۶۰ امیر عادلی از تبریز
وزن -۶۵ وحید سلیمانی از تبریز
وزن -۷۰ عطا حسن پور از تبریز
وزن -۷۵ جواد ولیپور از مرند
وزن -۸۰ علیرضا سلطانی از تبریز
وزن -۸۵ امیر علی عباسی از مرند
وزن -۹۰ نادر ابراهیمی از مرند
وزن -۱۰۰ مهدی علیپور از هشترود
وزن +۱۰۰ حسین رضا پور از جلفا به مقام اول این مسابقات دست یافتند.
ائلشن مصطفایی از مرند
آرش بخشی نژاد از یامچی
محمد میرزایی از مرند
صدرا بلوکی از تبریز
مهدی فولادی از تبریز به مقام دوم این مسابقات را در بخش انفرادی دست یافتند.
مبین رسولی از هشترود
امیر حسین عبدالهی از مرند
سید میلاد موسوی از جلفا
علیرضا اسدیان از تبریز
سروش منجمی شاد از جلفا
قادر بزرگی از اهر
امیر محمد امیر فاطمی از بستان آباد
امیر رضا یگانه از تبریز
احمد خدائی از مرند عنوان سومی را در بخش انفرادی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.
در مسابقه استانی وشوو سبک نن شائولین آقایان ۵۰ ورزشکار از ۸ شهرستان استان شرکت کردند.
حسن قویدل دبیر هیئت وشوی آذربایجان شرقی گفت:هدف از برگزاری این مسابقات آماده سازی تیمهای برتر برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و معرفی نفرات برتر به تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی است.