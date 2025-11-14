روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع آگاه که خواست نام آنها فاش نشود، نوشت: وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) به دلیل احتمال دسترسی چین به فناوری پیشرفته جنگنده‌های اف-۳۵ از مسیر عربستان سعودی، درباره فروش این جنگنده‌ها به ریاض ابراز نگرانی کرده است.

نگرانی پنتاگون از فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در گزارش نیویورک تایمز آمده است: در حالی که دولت دونالد ترامپ در تلاش برای نهایی کردن قرارداد فروش جنگنده‌های پیشرفته اف-۳۵ به عربستان سعودی است، یک گزارش اطلاعاتی پنتاگون نگرانی‌هایی را در مورد احتمال دستیابی چین به فناوری این جنگنده در صورت انجام این فروش‌ها مطرح کرده است.

این گزارش می‌افزاید: مقام‌های پنتاگون پس از بررسی قرارداد فروش جنگنده‌های اف-۳۵، ابراز نگرانی کرده‌اند که محرمانگی فناوری پیشرفته این جنگنده‌ها ممکن است از طریق جاسوسی چین یا همکاری‌های امنیتی میان پکن و ریاض به خطر بیفتد.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، این نگرانی‌ها در گزارش مفصلی که توسط آژانس اطلاعات دفاعی که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جنگ آمریکا است، تشریح شده است.

خبرگزاری رویترز پیشتر در گزارشی به نقل از منابع آگاه، نوشته بود: دولت دونالد ترامپ در حال بررسی درخواست عربستان سعودی برای خرید ۴۸ فروند جنگنده پیشرفته اف-۳۵ است؛ معامله‌ای چند میلیارد دلاری که یکی از موانع کلیدی در وزارت جنگ آمریکا را پشت سر گذاشته و همزمان با سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در دستور کار قرار گرفته است.

در گزارش رویترز آمده است: این فروش احتمالی، تغییری مهم در سیاست‌های واشنگتن محسوب می‌شود که می‌تواند توازن نظامی در خاورمیانه را دگرگون کرده و تعریف آمریکا از حفظ برتری نظامی (رژیم) اسرائیل را به چالش بکشد.

بر اساس این گزارش، به گفته یکی از منابع مطلع و یک مقام آمریکایی، عربستان سعودی اوایل سال جاری میلادی (۲۰۲۵) درخواست مستقیم خود را به رئیس‌جمهور ایالات متحده ارائه کرده و مدت‌هاست که به جنگنده ساخت شرکت لاکهید مارتین علاقه‌مند است.

گزارش رویترز می‌افزاید: وزارت جنگ آمریکا اکنون در حال بررسی فروش احتمالی ۴۸ فروند از این هواپیما‌های پیشرفته است.