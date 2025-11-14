پلیس انگلیس اعلام کرد دختری ۱۷ ساله در حمله‌ای که وحشتناک توصیف شده درون خانه شان در چفن فورست، به قتل رسیده و مادر ۳۸ ساله او نیز به شدت زخمی شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، گزارش‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از پانصد و هفتاد نفر و اغلب با چاقو و قمه در انگلیس به قتل رسیدند که نگرانی‌های امنیتی را در این کشور تشدید کرد.

پیش‌تر روزنامه سان نوشت: قتل با چاقو در این کشور به بالاترین میزان در یک دهه رسیده است و روزانه حدود صد حمله با چاقو به افراد در این کشور ثبت می‌شود.

پلیس بدون اشاره به جزئیات و انگیزه این قتل اعلام کرد یک مرد را در پی این حمله دستگیر کرده است.

پیش‌تر نیز یک زن جوان از ناحیه گردن در نزدیکی یک ایستگاه مترو هدف ضربات با چاقو قرار گرفت و در بیمارستان جان باخت.

به تازگی نیز مردی درون قطار سریع السیری که از شرق انگلیس عازم لندن بود با کارد به جان مسافران افتاد و ۱۰ نفر را با ضربات چاقو زخمی کرد. این حمله وحشت و اضطراب شدید را در سالن‌های قطار حکم فرما و موجی از نگرانی را درمیان مسافران ایجاد کرد.

حمله به افراد در درون قطار، حس نا امنی را در جامعه انگلیس عمیق‌تر کرد و به نوشته رسانه‌های انگلیسی اکنون شماری از شهروندان می‌گویند: دیگر درون قطار هم مانند برخی خیابان‌های شهر احساس امنیت نمی‌کنند.

پیش‌تر پلیس درباره افزایش جرم و جنایت در سراسر انگلیس هشدار داد و تامین نیرو و امکانات لازم برای پلیس به منظور مقابله با مجرمان را خواستار شد.

بر اساس تازه‌ترین برآورد مرکز ملی آمار انگلیس میزان وقوع جرایم در این کشور به بیش از ۹ میلیون و دویست هزار فقره و بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است.

