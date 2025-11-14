به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، ازپکن ، معاون وزیر امور خارجه چین با احضار کنجی کاناسوگی سفیر ژاپن در چین، مراتب اعتراض شدید چین نسبت به اظهارات و اقدامات نادرست سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن در مورد چین را به وی ابراز کرد.

سون ویدونگ گفت : سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن اخیراً در جریان یک نشست پارلمانی، آشکارا با بیان اظهارات تحریک‌آمیز در مورد تایوان، به مداخله نظامی احتمالی در مسئله تنگه تایوان اشاره کرده است که ماهیت و تأثیر این اظهارات کاملا روشن است.

معاون وزارت امور خارجه چین گفت : با وجود اعتراضات شدید و مکرر چین، ژاپن همچنان بدون ابراز پشیمانی، از پس گرفتن اظهارات نادرست خود امتناع می‌کند. چین نارضایتی شدید و مخالفت قاطع خود نسبت به این موضوع و مراتب اعتراض شدید خود را به ژاپن اعلام کرده است.

سون ویدونگ خاطرنشان کرد: اظهارات تاکایچی در مورد تایوان بسیار نادرست و خطرناک است و دخالت آشکار در امور داخلی چین، نقض جدی قوانین بین‌المللی و هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل است و ضمن نقض اصل چین واحد و روح چهار سند سیاسی چین و ژاپن، آسیب جدی به بنیان سیاسی روابط دو کشور خواهد زد. او افزود: ایناظهارات عامل جریحه‌دار شدن جدی احساسات مردم چین به شمار می‌رود و جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری مردم چین مطلقاً اجازه چنین چیزی را نخواهند داد!

معاون وزیر خارجه چین تأکید کرد : مسئله تایوان یک موضوع محوری در منافع اصلی چین و یک خط قرمز خدشه‌ناپذیر است. امسال هشتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن و جنگ جهانی ضد فاشیسم (دوم) و همچنین هشتادمین سالگرد بازپس‌گیری تایوان است. هشتاد سال پیش، مردم قهرمان چین، پس از ۱۴ سال مبارزه خونین، مهاجمان ژاپنی را شکست دادند. امروز با گذشت هشتاد سال، هر کسی که جرأت کند به هر شکلی در امر اتحاد مجدد چین دخالت کند، با پاسخ متقابل و کوبنده‌ مواجه خواهد شد!

تاکا‌ئیچی نخست وزیر ژاپن اخیرا از احتمال برقراری وضعیت اضطراری در مورد تایوان خبرداده بود.وضعیتی که به ژاپن اجازه می دهد از نیروی نظامی علیه تهدیدهای تشخیص داده شده استفاده کند. این اظهارات بلافاصله با انتقاد تند پکن مواجه شد و چین به صراحت از نخست وزیرژاپن خواست اظهاراتش را پس بگیرد. بااین حال تاکا‌ئیچی در سخنانی در مجلس ژاپن ضمن تاکید دوباره بر مواضع خود گفت : وضعیت اضطراری بر سر تایوان که شامل استفاده از نیروی نظامی می‌شود، می‌تواند به عنوان وضعیتی تلقی شود که بقای ژاپن را تهدید می‌کند.

نخست وزیرژاپن که برای پاسخ به سئوال اوگوشی هیروشی، نماینده مجلس از حزب مشروطه دموکرات، حزب اصلی مخالف، تاکائیچی به مجلس این کشور رفته بود گفت : وضعیت اضطراری احتمالی در مورد تایوان با فرض بدترین سناریوی ممکن مطرح شده و دولت با بررسی جامع تمام اطلاعات مربوط به یک مورد واقعی خاص، در مورد اینکه چه نوع وضعیتی «تهدیدکننده بقا» خواهد بود، قضاوت خواهد کرد.

اوگوشی پیشنهاد کرد تاکا‌ئیچی با توجه به جدیت سخنان یک نخست‌وزیر و نگرانی‌ در مورد واکنش‌های خارجی، اظهارات خود را اصلاح کند.

اما نخست‌وزیر گفت اظهاراتش با موضع دولت همسو است و آن را پس نخواهد گرفت.

طبق قانون امنیت ملی که سال ۲۰۱۵ تصویب شد، ژاپن می‌تواند بر اساس حق دفاع از خود، در شرایطی که «وضعیت تهدیدکننده بقا» محسوب شود، به طور محدود از نیروی نظامی استفاده کند.