شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۶۲۵۶۶۳
تاریخ انتشار:
۲۳ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۰
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
بعد از ۳ دهه بلاتکلیفی
آغاز عملیات اجرایی کمربندی سوم دهدشت
اجرای کمربندی سوم دهدشت نقش مهمی درکاهش بار ترافیکی و تسهیل دسترسیهای شهری دارد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55510867"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5625663/55510867?width=600&height=350"></script></div>
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما