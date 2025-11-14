به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر امین نیاکان گفت: یک دندانپزشک قلابی در شیراز شناسایی و پس از بررسی‌های لازم، محل فعالیت این فرد متخلف با هماهنگی کارشناسان کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه، تعطیل شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد متخلف پس از بررسی‌های لازم، به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.

دکتر نیاکان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه درمان، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۸۱۹ و ۱۹۰ اطلاع دهند.