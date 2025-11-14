پخش زنده
درجلسه بررسی مشکلات حوزه آب برق شهرستان های جیرفت و عنبرآبادعلی ابادی گفت انتقال آب از هلیلرود جیرفت به هیچ عنوان انجام نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این جلسه وزیر نیرو با تأکید بر اینکه انتقال آب از هلیلرود جیرفت به هیچ عنوان انجام نخواهد شد، افزود: این پروژه فعلاً متوقف است و هرگونه تصمیم نهایی منوط به بررسیهای میدانی و نیاز منطقه خواهد بود.
وزیر نیرو با تاکید بر استقرار شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان گفت:زمینه استقرار این شرکت فراهم است و همه شرکت های وابسته به وزرات نیرو برای استقلال فراهم شده که مطمئنا این شرکتها برای خدمات رسانی بهتر به مردم در جنوب استان مسقر خواهند شد.
وزیر نیرو از پیشرفت مطلوب پروژههای زیرساختی در استان کرمان خبر داد و گفت: در حوزه برق، ۱۱ پروژه با اعتبار ۲۷۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و سه پروژه دیگر نیز با ۸۸۰ میلیارد تومان کلنگزنی شده است. همچنین ۳۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته شده و کرمان در این زمینه رتبه نخست کشور را دارد.
وی افزود: بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه خورشیدی و غیربرقی صادر شده و در صورت عدم اجرای طرحها، زیرساختها بازپس گرفته خواهد شد و لازم است جنوب استان کرمان در مصرف و تولید انرژی به الگو تبدیل شود.