کتابخانه‌های آذربایجان غربی با برخورداری از ۶۷ هزار عضو فعال و مجموعه‌ای شامل بیش از ۱۰۰ کتابخانه نهادی، مشارکتی و سالن مطالعه، در حال توسعه خدمات فرهنگی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۶۷ هزار نفر عضو فعال کتابخانه‌های استان هستند. به گفته او، اکنون ۷۷ کتابخانه عمومی نهادی، ۲۵ کتابخانه مشارکتی و ۹ سالن مطالعه خودگردان در سطح استان فعالیت می‌کنند و یک میلیون و ۷۴۰ هزار جلد کتاب در این مراکز نگهداری می‌شود.

خدیجه معصومی همچنین یادآور شد که طی یک سال گذشته دو کتابخانه جدید در ارومیه و میاندوآب افتتاح شده و سه کتابخانه در خوی، چهاربرج و تخت‌سلیمان مورد بازسازی قرار گرفته‌اند. او افزود که تجهیزات ۴۴ کتابخانه عمومی نیز تا حدودی به‌روزرسانی شده است.

وی با اشاره به اجرای ۱۴ طرح کتابخانه‌ای در استان گفت: مجموع اعتبار مصوب این طرح‌ها ۴۳۵ میلیارد ریال است، اما تاکنون تخصیص اعتبارات به طور کامل انجام نشده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان ادامه داد: در سال جاری بیش از ۴۰ هزار برنامه ترویجی شامل مسابقات کتابخوانی، نشست‌های مطالعاتی، جشنواره قصه‌گویی و نمایشگاه‌های مختلف برگزار شده و همچنین ۵۸۰۸ جلد کتاب به ارزش بیش از پنج میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان به کتابخانه‌های عمومی اهدا شده است.

معصومی درباره تعطیلی کتابخانه علامه جعفری و تک‌شیفته شدن کتابخانه آیت‌الله خامنه‌ای در چالدران توضیح داد: علت این وضعیت، کمبود نیروی انسانی بوده که با اخذ مجوز برای جذب نیرو، فعالیت این کتابخانه‌ها به‌زودی به حالت عادی بازخواهد گشت.

وی با اشاره به تغییر رویکرد کتابخانه‌ها از فضای سنتی به نقش‌آفرینی فعال فرهنگی و اجتماعی گفت: کتابخانه‌ها امروز تنها محل امانت کتاب نیستند و به مراکزی پویا و اثرگذار در جامعه تبدیل شده‌اند. ارتقای خلاقیت، بازطراحی خدمات برای افزایش کارآمدی و توجه به تحول فناورانه از جمله محور‌های اصلی فعالیت نهاد کتابخانه‌هاست.

معصومی در پایان از اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجیدر آذربایجان‌غربی هم‌زمان با سی‌وسومین دوره هفته کتاب خبر داد و گفت: افتتاح دومین کتابخانه سیار استان در ارومیه، آیین گرامیداشت هفته کتاب، اجرای رویداد «کتابستان مدرسه» در شهرستان‌ها، برگزاری برنامه «کتاب برای همه» در میادین پرتردد، عضویت رایگان سراسری، طرح «قاصدان کتاب» ویژه مناطق دوردست و برنامه‌های اهدای کتاب از جمله این موارد است.