🔺عکس آرشیوی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اعلام کرد که با مشارکت ۸۶۶ مؤدی مالیاتی، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل استادیوم ورزشی ۵ هزار نفری شهرستان میاندوآب از محل طرح «نشان‌دار کردن مالیات» تامین شده است.

جعفر پورمختار با اشاره به استقبال مؤدیان از طرح‌های بخش فرهنگی، گردشگری و ورزشی گفت: انتخاب آگاهانه مؤدیان در اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال از مالیات خود به طرح میاندوآب، روند تکمیل این طرح را سرعت بخشیده است.

وی افزود: تأمین کامل این مبلغ توسط مؤدیان، بیانگر نقش فعال مردم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌هاست.

پورمختار همچنین از تأمین اعتبار پروژه استادیوم ۵ هزار نفری شهرستان خوی در دومین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات خبر داد و گفت: این طرح نیز با مشارکت مؤدیان و اختصاص ۵۰ میلیارد ریال از سوی آنان، در حال طی مراحل تکمیل است.

مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به حمایت ۴۷۰ میلیارد ریالی مردم از طرح‌های ورزشی در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: این مشارکت‌ها زمینه اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های ورزشی به‌ویژه در مناطق محروم را فراهم کرده است؛ از جمله احداث سالن چندمنظوره در منطقه بادکی ارومیه و بازسازی سالن ورزشی مرتضی‌قلی‌کندی در خوی که اکنون تکمیل و افتتاح شده‌اند.