به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سازمان اطلاعات سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه اعلام کرد: در پی چند عملیات اطلاعاتی و میدانی، ۱۴۰ دستگاه ماینر استخراج رمزارز در مناطق مختلف استان شناسایی، کشف و ضبط شد. بر پایه اعلام این سازمان، با توجه به ناترازی برق در کشور و مصرف بالای دستگاه‌های استخراج رمزارز، فعالیت غیرمجاز مزارع ماینر علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه توزیع برق، موجب خسارات فنی و اقتصادی گسترده‌ای در زیرساخت‌های انرژی می‌شود. در این اطلاعیه آمده است: هر دستگاه ماینر به طور میانگین به اندازه پنج تا شش خانوار پرمصرف برق مصرف می‌کند و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، فشار زیادی بر ترانس‌های برق وارد می‌سازد که در مواردی منجر به انفجار و خروج ترانس‌ها از مدار شده است. قیمت هر ترانس نیز بسته به مدل و میزان ولتاژ، بین ۱۰۰ میلیون تا هشت میلیارد تومان برآورد می‌شود. سازمان اطلاعات سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) با اشاره به سوء‌استفاده برخی افراد فرصت‌طلب از شرایط ناترازی انرژی کشور اعلام کرده است: فعالیت ماینرهای غیرمجاز علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به صنعت برق، سبب اختلال در تأمین برق صنایع و در نتیجه آسیب به اشتغال و تولید استان می‌شود. بر اساس این گزارش، در چند روز اخیر ۱۴۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه کشف و ضبط شده که از مجموع ماینرهای کشف‌شده، تعدادی در مزارع و تعدادی نیز در منازل شخصی در نقاط مختلف استان شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند. این سازمان ضمن قدردانی از همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در انجام عملیات‌های مشترک تأکید کرده است: پس از ضبط دستگاه‌ها، ماینرها به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و متخلفان نیز برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند. همچنین در پایان اطلاعیه آمده است: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت ماینرهای غیرمجاز با شماره تلفن ۱۱۴ تماس گرفته و موارد را گزارش دهند؛ بر اساس دستورالعمل‌های موجود، گزارش‌دهندگان مشمول پاداش تشویقی خواهند شد. بر اساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، سال گذشته نیز در مجموع ۲۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و ضبط شده بود.