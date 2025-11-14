مدیر جهادکشاورزی شهرستان ارومیه گفت: شهرستان ارومیه به عنوان پیشرو در کشت گلخانه‌ای، با ۱۳۵ واحد گلخانه‌ای فعال و سطح زیر کشت حدود ۲۶ هکتار، موفق به کسب رتبه اول تولید محصولات گلخانه‌ای در سطح استان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ،پرویز امجدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان ارومیه اعلام کرد:شهرستان ارومیه به عنوان پیشرو در کشت گلخانه‌ای، با ۱۳۵ واحد گلخانه‌ای فعال و سطح زیر کشت حدود ۲۶ هکتار، موفق به کسب رتبه اول تولید محصولات گلخانه‌ای در سطح استان شده است.

وی افزود؛ کشت‌های گلخانه‌ای به دلیل مزایای متعددی که دارند، از جمله صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش تولید در واحد سطح، امکان تولید محصول در تمامی فصول سال، افزایش کیفیت محصولات و اشتغال‌زایی در واحد سطح، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌اند.

امجدی گفت؛ به منظور ارزیابی و نظارت بر وضعیت این کشت‌ها، بازدید‌های مستمر توسط مسئولین و کارشناسان واحد باغبانی و حفظ نباتات شهرستان ارومیه و همچنین مسئول مرکز جهادکشاورزی از گلخانه‌های سبزی و صیفی و توت‌فرنگی در منطقه بالانج و چنقرالوی پل انجام شده است.

وی ادامه داد؛ در این بازدیدها، وضعیت سیستم‌های گرمایشی، پوشش و تجهیزات گلخانه‌ها و همچنین بررسی آفات و بیماری‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت تا از تولید بهینه و سالم محصولات اطمینان حاصل شود.

امجدی افزود؛ جهادکشاورزی شهرستان ارومیه بر اهمیت کشت‌های گلخانه‌ای تأکید دارد و به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات در این بخش می‌باشد.