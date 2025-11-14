به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،در وزن ۶۰ کیلوگرم مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور، در اردبیل، امیرسام سالاری از استان کرمان با نمایشقدرتمندانه‌ای به فینال راه یافت.سالاری در نخستین دیدار خود با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل نماینده چهارمحال و بختیاری به پیروزی رسید.او سپس در دور دوم با ضربه فنی نماینده ایلام را شکست داد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.در ادامه نیز با غلبه بر کشتی‌گیر فارس، جواز حضور در دیدار فینال را کسب کرد. اکنون امیرسام سالاری باید برای کسب عنوان قهرمانی کشور در دیدار پایانی به مصاف حریف خود برود.