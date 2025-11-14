پخش زنده
نخستین همایش تغذیه ورزشی در بابلسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین همایش تغذیه ورزشی با بیش از یکصد ورزشکار ،مربی و قهرمان در بابلسر برگزار شد.
متخصص فیزیولوژی ورزشی میزبان این همایش گفت: هدف این همایش ترویج سبک زندگی سالم و اصول تغذیه درست است.
عبدی با بیان اینکه بسیاری از افراد رژیمهای متعدد دریافت میکنند افزود: اما بعد از ادامه ندادن رژیم به روند اولیه خود برمیگردند همایش آگاهی را به افراد میدهد که چگونه سبک زندگیشان را سالم بکنند. تناسب اندامی که بعد از کاهش وزن پیدا میکنند با تغذیه ورزشی درست ماندگار بماند.
مدیر مجموعه سلامت انرژی بابل با اشاره به اینکه شعار ما دراین همایش ورزش دارو است گفت: ما باید این آگاهی را به جامعه بدهیم که اگر ورزش به طور منظم در خانوادهها انجام شود دارویی است نه عوارض جانبی و نه هزینه درمان زیادی دارد.
مدرس این همایش همچنین گفت : محور اصلی همایش تناسب اندام پایداراست. چگونه میشود سیستم سلامتی و تناسب اندام را در حوزه سلامت و در ورزش قهرمانی بدست آورد.
روستایی همچنین افزود: موضوعات دیگر همایش بررسی وضعیت گوارشی ،باکتریها و هورمونها بود که به آنها پرداخته شد.
گزارش از ایوب رضوانی: