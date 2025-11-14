سازمان بی بی سی در واکنش به دعوای حقوقی ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه تقطیع اظهاراتش اعلام کرد: به طور رسمی از ترامپ عذرخواهی کرده است، اما غرامتی نمی‌دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از لندن، وکلای ترامپ رئیس جمهور آمریکا دعوای حقوقی با هدف دریافت غرامت یک میلیارد دلاری از بی بی سی را مطرح و اضافه کردند: بی بی سی باید تکذیبیه ای کامل درباره مفاد گزارشی که درباره ترامپ پخش کرده منتشر و از او به طور رسمی عذر خواهی کند و به ترامپ غرامت بپردازد.

در پی درخواست وکلای ترامپ از بی بی سی این بنگاه سخن پراکنی دولت انگلیس اعلام کرد: به علت نحوه تدوین و تقطیع نادرست سخنرانی ترامپ در مستندی که از برنامه پانوراما پخش شد از ترامپ عذرخواهی می کند و آن مستند را نیز برای همیشه کنار می گذارد اما نمی تواند به ترامپ غرامت بپردازد.

رسانه ها در انگلیس می گویند: حدود سه سال پیش نیز یک سخنرانی ترامپ که به شکل گمراه کننده ای تدوین شده بود از برنامه نیوز نایت بی بی سی پخش شد. سخنگوی بی بی سی اعلام کرده: این موضوع را بررسی می کند.

مقامات بی بی سی در حالی از ترامپ عذر خواهی کردند که قشرهای مختلف مردم انگلیس بارها با برپایی تظاهرات برابر ساختمان مرکزی بی بی سی پایان دادن این سازمان به حمایت از اسرائیل را که در حال نسل کشی فلسطینیان است، خواستار شدند.

آنان با شرم آور خواندن سیاست های بی بی سی و نیز لاپوشانی جنایات این رژیم در بی بی سی و تضییع حقوق فلسطینیان گفتند: بی بی سی باید برای این رویکردش از مردم انگلیس که بخش عمده هزینه های بی بی سی را با پراخت آبونمان سالانه تامین می کنند عذرخواهی کند اما بی بی سی نه تنها تن به این کار نداد بلکه حاضر نشد حتی تصاویر صدها هزار نفری مخالفان نسل کشی اسرائیل در غزه را حتی در برابر بی بی سی و خیابان های مرکزی پایتخت منتشر کند که سبب خشم و انزجار مردم از بی بی سی شده است.

در انگلیس افراد برای دیدن برنامه‌های بی بی سی باید سالانه بیش از ۱۷۴ پوند پرداخت کنند در غیر این صورت جریمه می‌شوند.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، بی بی سی پارسال نزدیک ۲۴ میلیون فقره آبونمان بابت دیدن بی بی سی از مردم در این کشور دریافت کرد.

رسانه‌ها در انگلیس می‌گویند: رئیس هیئت امنای بی‌بی‌سی، در نامه‌ای به ترامپ از او عذرخواهی و از تقطیع سخنرانی اش در بی بی سی از صمیم قلب ابراز تاسف کرد.

برخی رسانه‌ها در انگلیس می‌گویند: درست است که نشریه تلگراف نخستین بار تقطیع نادرست و گمراه کننده بی بی سی را فاش کرد، اما یک نفوذی در بی بی سی بر روی آن نور تاباند.