به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا براعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۳۲ و در وضع نا سالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کودکان، سالمندان و زنان باردار از فعالیت در فضای باز خودداری کنند. ایستگاه‌های سیمان تهران با شاخص ۱۶۰، فرمانداری شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۶۲، شاد آباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۹.

میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۶۲ وشریف منطقه ۲ با شاخص ۱۵۵، در وضع ناسالم برای همه و قرمز قرار دارد.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع «پاک»، ۱۲۲ روز «قابل قبول»، ۹۸ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۸ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.