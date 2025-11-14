ثبت رکورد ساخت زیرگذر در کمتر از ۴۸ ساعت با تلاش راهداران استان مرکزی
با تلاش شبانهروزی و همت راهداران این استان، پروژه احداث زیرگذر ورودی روستای خانهمیران در مدت زمان کمتر از ۴۸ ساعت به پایان رسیده و بهعنوان یکی از سریعترین طرحهای عمرانی استان به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
روحاله محسنزاده مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی با اعلام خبر پروژه احداث زیرگذر ورودی روستای خانهمیران گفت: اجرای این طرح بهدلیل اهمیت بالای آن در ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث جادهای، با بسیج کامل نیروهای راهداری و بهرهگیری از توان فنی و تجهیزاتی مجموعه به انجام رسید.
وی افزود: در عملیات اجرایی این زیرگذر، از ۱۵ باکس بتنی پیشساخته استفاده شد و در مجموع ۱۲۰ تن بتنریزی و ۲۵۰ تن درناژ و سنگریزی صورت گرفت که نشان از سرعت و دقت بالای تیمهای اجرایی دارد.
محسنزاده اظهار داشت: اجرای موفق این طرح، رکوردی ارزشمند در حوزه راهداری استان مرکزی محسوب میشود و نمادی از کار جهادی و همت جمعی راهداران و مهندسین این ادارهکل است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی اجرای عملیات شامل ساخت راه انحرافی، گودبرداری، نصب باکسها، زیرسازی و آسفالت زیرگذر حدود ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده و این پروژه همزمان با طرح حذف گردنه سیبک به بهرهبرداری میرسد.