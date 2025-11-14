پخش زنده
همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان قم، آیین اهدای ۶۴۰۰ فقره سند مالکیت مربوط به املاک و قطعات طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان، ۶۴۰۰ سند مالکیت طرح نهضت ملی مسکن اهدا شد.
این اقدام در راستای تسریع در اجرای طرحهای ملی مسکن و تحقق سیاستهای دولت در ساماندهی و تثبیت مالکیت اراضی مسکونی انجام گرفت.
همچنین با اهدای ۱۷ فقره سند مالکیت به شرکت شهرکهای صنعتی قم، تمامی شهرکهای صنعتی این استان بهطور صددرصد دارای سند تکبرگ رسمی شدند. این دستاورد مهم، گامی مؤثر در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری در بخش صنعت استان به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، تالابها و منابع طبیعی استان قم نیز بهطور کامل به پایان رسیده است. تاکنون بیش از ۲۹ هزار و ۸۰۰ جلد سند مالکیت برای املاک و اراضی روستایی صادر شده که این رقم معادل ۹۴ درصد از کل اراضی روستایی استان را شامل میشود.