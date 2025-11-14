به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: نمایشگاه هوا و فضای سپاه پاسداران با محوریت دستاوردهای موشکی و پهپادی کشور در گلستان شهدای اصفهان برپا شد تا یاد و راه شهید حسن تهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، بار دیگر زنده شود.

سرهنگ پاسدار علی هاشمی افزود: این نمایشگاه تنها یک نمایش از تجهیزات نیست و در کنار ان روایت اصفهان از صدر اسلام تا امروز از جمله حماسه ۲۵ آبان به تصویر کشیده شده است.

نمایش روایت قهرمانان و نمایشگاه دستاوردها و تجهیزات هوا و فضای سپاه پاسداران تا ۲۵ آبان از اذان مغرب به مدت حدود چهارساعت در گلستان شهدا دائر است و دانش آموزان هم می توانند صبح ۲۴ و ۲۵ آبان از این نمایشگاه دیدن کنند.

در این نمایشگاه مردم نظاره‌گر قدرت هوا وفضای کشورشان هستند اما چیزی که در نگاه‌شان موج می‌زند، فقط تحسین نیست افتخار است، اطمینان است و آرامش، در سایه‌ی توانمندی ملتی که روی پای خود ایستاده است.