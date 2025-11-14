پخش زنده
نمایش توان موشکی ایران در گلستان شهدای اصفهان تا ۲۵ آبان برای بازدید عموم مردم دائر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: نمایشگاه هوا و فضای سپاه پاسداران با محوریت دستاوردهای موشکی و پهپادی کشور در گلستان شهدای اصفهان برپا شد تا یاد و راه شهید حسن تهرانیمقدم، پدر صنعت موشکی ایران، بار دیگر زنده شود.
سرهنگ پاسدار علی هاشمی افزود: این نمایشگاه تنها یک نمایش از تجهیزات نیست و در کنار ان روایت اصفهان از صدر اسلام تا امروز از جمله حماسه ۲۵ آبان به تصویر کشیده شده است.
نمایش روایت قهرمانان و نمایشگاه دستاوردها و تجهیزات هوا و فضای سپاه پاسداران تا ۲۵ آبان از اذان مغرب به مدت حدود چهارساعت در گلستان شهدا دائر است و دانش آموزان هم می توانند صبح ۲۴ و ۲۵ آبان از این نمایشگاه دیدن کنند.
در این نمایشگاه مردم نظارهگر قدرت هوا وفضای کشورشان هستند اما چیزی که در نگاهشان موج میزند، فقط تحسین نیست افتخار است، اطمینان است و آرامش، در سایهی توانمندی ملتی که روی پای خود ایستاده است.