نمایشگاه بین‌المللی توسعه پایدار در حال برگزاری است ؛ رویدادی که در آن شبکه بانکی کشور با سه پاویون تخصصی، ارائه نقشه راه انرژی سبز و نمایش یک نیروگاه خورشیدی نمادین، محور هم‌افزایی ملی در مسیر توسعه سبز و اقتصاد پایدار به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در «نمایشگاه بین‌المللی توسعه پایدار» شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ساختمان‌های پایدار، معماری هوشمند، هوش مصنوعی و بازی‌های رایانه‌ای، آخرین دستاوردهای خود را ارائه کردند. سازمان بهزیستی کشور نیز با معرفی خدمات اجتماعی و طرح‌های توانمندسازی در مسیر عدالت اجتماعی حضور داشت. سازمان پدافند غیرعامل، سازمان نظام مهندسی ساختمان، انجمن مدیریت ایران، انجمن ساختمان‌های پایدار، انجمن پیمانکاران عمرانی ایران و انجمن مشاوران بین‌المللی مالی نیز در این نمایشگاه شرکت کردند.

شبکه بانکی کشور با هماهنگی «شورای هماهنگی بانک‌های کشور» و در قالب سه پاویون تخصصی در نمایشگاه حضور یافت. بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی پروژه‌های تأمین مالی سبز، انرژی‌های تجدیدپذیر و بانکداری پایدار را معرفی کردند. یکی از پاویون‌ها به اجرای نمادین یک نیروگاه خورشیدی اختصاص داشت که با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شد. بانک‌ها همچنین مدل‌های سرمایه‌گذاری سبز و نقشه راه توسعه پایدار شبکه بانکی کشور را ارائه کردند.

در کنار بانک‌ها، سکوهای تأمین مالی سبز، هلدینگ‌های انرژی و سیمان، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان توسعه تجارت، شرکت‌های عمرانی و ساختمانی، مجموعه‌های وابسته به شستا و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری تهران نیز به ارائه توانمندی‌های خود پرداختند.

بازدید این روز از سوی کارشناسان، مدیران ارشد، دانشگاهیان، مدیران حوزه فناوری اطلاعات، نمایندگان وزارت امور خارجه و کارشناسان پلیس راهور انجام شد. همچنین نشست‌های تخصصی و تبادل نظر درباره انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در جریان بود.

بر اساس اعلام دبیرخانه، این نمایشگاه تا ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۳ آبان‌ماه برای بازدید عموم و متخصصان باز است.