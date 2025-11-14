پخش زنده
صادرات محصولات شیلاتی کشور به بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان شیلات ایران گفت: صادرات محصولات شیلاتی کشور با رشد ۴۰ درصدی به بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.
حمزه رستمپور این آمار را نشاندهنده جهش جدی در بخش تولید و صادرات محصولات آبزی کشور دانست و افزود: چهارمحال و بختیاری در صنعت شیلات کشور جایگاه ویژهای دارد و بیش از ۷۰ درصد خوراک آبزیان ایران در این استان تولید میشود.
رستمپور چهارمحال و بختیاری را قلب اقتصاد دریامحور ایران اعلام کرد و گفت: با توجه به تهدیدهای ناشی از تغییر اقلیم و خشکسالی بایدبرنامهریزی علمی و آیندهنگرانه برای مدیریت منابع آب در دستور کار قرار گیرد و توسعه شیلات با نگاه به پایداری منابعطبیعی باشد.
وی همکاری میان دانشگاه، صنعت و دولت را ضروری دانست و یادآور شد: در این راستا و تفاهمنامهای با دانشگاههای چهارمحال و بختیاری برای اجرای طرحهای علمی امضاء و عملیاتی میشود.