به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد سبزه‌زاری گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از اواخر وقت امروز ۲۳ آبان خوزستان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اواسط وقت دوشنبه ۲۶ آبان به ویژه روز شنبه، در بیشتر نقاط استان به ویژه بخش‌های غربی، شمال غربی، شمال شرقی، شرقی و ارتفاعات، سبب رگبار و رعدوبرق وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظه‌ای و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی به ویژه در سواحل و مناطق جنوب غربی استان خواهد شد.

سبزه‌زاری ادامه داد: بارش‌ها عمدتاً پراکنده خواهد بود اما احتمال شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای نیز وجود دارد. شمال خلیج فارس نیز در این مدت مواج و گاهی همراه با بارش پراکنده گاهی رعد و برق خواهد بود.

وی افزود: از فردا روز شنبه افت محسوس دمای روزانه سه تا شش درجه سانتیگراد و دوباره افزایش دما مورد انتظار است.