پخش زنده
امروز: -
فصل ناردون در دورک اناری چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با برداشت انار در منطقه مشایخ شهرستان کیار، فصل ناردون، رب انار و غذاهای سنتی در این منطقه آغاز شده است.
زنان روستایی در این فصل انارهای تولیدی را به صورت سنتی فرآوری کرده و برای زمستان ذخیره میکنند.
ناردون فرایند دانه کردن انار و خشک کردن آن در پشت بامها است که از ان برای پخت غذای محلی سیرداغ دم پخته استفاده میشود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی با اشاره به وضعیت فعلی باغات انار استان گفت: هم اکنون حدود ۲۰۰ هکتار باغ انار در استان وجود دارد که نزدیک به ۱۸۰ هکتار آن در منطقه دورک اناری شهرستان کیار قرار دارد.
سعیدی میزان عملکرد فعلی این باغات را بین ۶ تا ۷ تن در هر هکتار عنوان کرد و افزود: برآورد میشود امسال از مجموع سطح زیرکشت استان، حدود هزار و پنجاه تن انار برداشت شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، یکی از چالشهای اصلی تولید انار را بیتوجهی به اصلاح ارقام دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از ارقام تجاری با کیفیت بالا میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری و توسعه اقتصادی باغداران ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در شرایط کنونی، گفت: استفاده از سیستمهای آبیاری قطرهای از نیازهای اساسی باغات انار استان است و کشاورزان میتوانند برای بهرهمندی از تسهیلات مربوط به این طرحها به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند.