به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این شهر یکی از بخشهای شهرستان بهار استان همدان است به دلیل سفالگری و صنایع دستی شهرت جهانی دارد.

حدود هزار و سیصدکارگاه تولیدی سفال در این شهر فعال هستند و سفال‌های تولیدی علاوه بر توزیع در استان‌های دیگر به خارج از کشور‌ نیز صادر می‌شودصنعت سفالگری مهم‌ترین منبع اقتصادی مردم شهر لالجین است و در این شهر بیکاری معنی ندارد و همواره با کار و تلاش عجین شده است

این شهر در سال هزار و سیصد و نود و پنج به عنوان شهر جهانی سفال ثبت شد و این عنوان نقش مهمی در رشد گردشگری و پیشرفت صنعت سفالگری شهر لالجین داشته است.

تاریخچه سفالگری در لالجین به حدود هشتصد سال پیش باز می‌گردد و برخی شواهد نشان می‌دهد که این هنر از دوره چنگیزخان مغول در این منطقه رواج یافته است.

اهالی لالجین باور دارند که چنگیزخان گروهی از مردم این منطقه را برای یادگیری فنون سفالگری به چین فرستاد و پس از بازگشت آن‌ها این هنر در لالجین ریشه دواند