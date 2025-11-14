پخش زنده
اگر در مناطق اجرای رزمایش سیمکارت همراه اول داشته باشید بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ این پیام روی تلفن همراه شما نمایش داده میشود: این یک پیام تست سامانه هشدار اضطراری است. لازم نیست پس از دریافت پیام اقدام خاصی انجام دهید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسب اعلام رسمی «سازمان پدافند غیرعامل کشور»، جمعه ۲۳ آبان از ساعت ۱۰ تا۱۲ برای هموطنان پیام هشدار بر روی تلفن همراه ارسال خواهد شد.
این پیام صرفاً در قالب آزمایش سامانه هشدار عمومی بوده و ماهیت آموزشی و تمرینی دارد، بنابراین هیچگونه اقدام اجرایی، عملیاتی و سازمانی از سوی هم وطنان در این خصوص لازم نیست.