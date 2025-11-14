به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسب اعلام رسمی «سازمان پدافند غیرعامل کشور»، جمعه ۲۳ آبان از ساعت ۱۰ تا۱۲ برای هموطنان پیام هشدار بر روی تلفن همراه ارسال خواهد شد.

این پیام صرفاً در قالب آزمایش سامانه هشدار عمومی بوده و ماهیت آموزشی و تمرینی دارد، بنابراین هیچ‌گونه اقدام اجرایی، عملیاتی و سازمانی از سوی هم وطنان در این خصوص لازم نیست.