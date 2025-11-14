روزنامه لوموند در گزارشی به بررسی خشکسالی بی‌سابقه در ایران پرداخت و نوشت: ایران برای ششمین سال پیاپی درگیر خشکسالی است و مخازن آبی که چندین شهر بزرگ از جمله تهران پایتخت را تأمین می‌کنند به پایین‌ترین سطح رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه لوموند فرانسه در گزارشی تاکید کرد: ایران در حال حاضر ششمین سال پیاپی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد؛ پس از تابستانی خشک و سوزان، پاییز نیز بارش‌هایی اندک برای این کشور با اقلیم قاره‌ای به همراه آورده و سطح آب سد‌های اصلی کشور به حدّ بحرانی رسیده است.

به گفتهٔ صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران وضع هوا در ۸ نوامبر (هفدهم آبان)، میزان بارندگی از آغاز سال آبی (۲۳ سپتامبر- اول مهر) تاکنون در سراسر کشور حدود ۸۶ درصد و در تهران ۹۶ درصد کاهش یافته است.

میزان بارش در تهران از ابتدای سال آبی تنها یک میلی‌متر باران بوده است؛ پدیده‌ای که در یک قرن گذشته دیده نشده، زیرا میانگین بارش سالانه طی دورهٔ ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ حدود ۲۲۰ میلی‌متر بوده است.

هاشم امینی مدیرعامل شرکت دولتی آب و فاضلاب کشور، اعلام کرد که ذخایر آب پنج سدّ تأمین‌کنندهٔ تهران (کرج، لتیان، لار، ماملو و طالقان) به پایین‌ترین حدّ خود در ۶۰ سال گذشته رسیده است ــ «وضعیتی که هرگز مشابه آن را ندیده‌ایم.»

براساس این گزارش، مخازن آب کلیدی تأمین‌کنندهٔ تهران (سدّهای کرج، لتیان، لار، ماملو، طالقان) در پایین‌ترین سطح ۶۰ سال گذشته هستند؛ برخی سد‌ها تنها حدود هفت تا ۱۱ درصد ظرفیت دارند.

لوموند نوشت: تأمین آب و برق پایتخت به دلیل خشکسالی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، و تأکید شده که هم‌اکنون بخش اعظم تأمین آب تهران به آب‌های زیرزمینی وابسته شده است که سطح‌شان به سرعت در حال افت است.

مسئولان کشور از مردم خواسته‌اند تا در دست‌کم ۱۰ تا ۲۰ درصد از مصرف روزانه خود صرفه‌جویی کنند و در این راستا گزارش‌هایی از قطع یا کاهش فشار آب تهران در شب (بین ساعت یک بامداد تا پنج صبح) گزارش شده است.

کاهش بارندگی مرتبط با تغییرات اقلیمی، مدیریت ناصحیح منابع آب، گسترش کشاورزی و صنعت در مناطق خشک، احداث سد‌ها و دیواره‌ها از عمده‌ترین دلایل بروز بحران آب در ایران طی سال‌های اخیر بوده‌اند.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هشدار داده که اگر تا پایان آبان‌ماه در تهران و منابع بالا دست تامین آب آن، باران نبارد، ممکن است ناچار به «توزیع آب یا تخلیه تهران» شویم.

انتقال آب از سدّ طالقان به تهران به عنوان یک گزینه مطرح شده، اما متخصصان آب می‌گویند که این راهکار موقتی است و نمی‌تواند به عنوان یک راهکار بلندمدت در نظر گرفته شود.