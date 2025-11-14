بازار شمس السلطنه نراق
بازار و کاروانسرای شمس السلطنه، یکی از زیباترین اماکن تاریخی شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان محسوب میگردد که در دوره قاجار احداث شده است.
شهر نراق دومین شهر تاریخی کشور با حدود ۴ هزار نفر جمعیت از شهرهای شهرستانهای دلیجان در جنوب استان مرکزی و در مسیر مناطق گردشگری قم، اصفهان، دلیجان قرار دارد که معماری آن دست نخورده مانده و هر ساله میزبان هزاران گردشگر است.
آبشار گیسو، خانه فاضلین نراقی، امامزاده سلیمان، امامزاده زبیده خاتون، امامزاده یحیی، بازار و کاروانسرای شمس السلطنه، آب انبار حاج عبدالباقی از جاذبههای گردشگری و تاریخی نراق هستند.