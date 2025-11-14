بازار و کاروانسرای شمس السلطنه، یکی از زیباترین اماکن تاریخی شهر نراق از توابع شهرستان دلیجان محسوب می‌گردد که در دوره قاجار احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی مجموعه بازار و کاروانسرای شمس السلطنه شامل یک راسته بازار، چهار سوق، تاجر سرا و کاروانسرا می‌باشد. ؛ مجموعه بازار و کاروانسرای شمس السلطنه شامل یک راسته بازار، چهار سوق، تاجر سرا و کاروانسرا می‌باشد.

شهر نراق دومین شهر تاریخی کشور با حدود ۴ هزار نفر جمعیت از شهر‌های شهرستان‌های دلیجان در جنوب استان مرکزی و در مسیر مناطق گردشگری قم، اصفهان، دلیجان قرار دارد که معماری آن دست نخورده مانده و هر ساله میزبان هزاران گردشگر است.

آبشار گیسو، خانه فاضلین نراقی، امامزاده سلیمان، امامزاده زبیده خاتون، امامزاده یحیی، بازار و کاروانسرای شمس السلطنه، آب انبار حاج عبدالباقی از جاذبه‌های گردشگری و تاریخی نراق هستند.