معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت منابع آبی و تولیدات کشاورزی شهرستان اهر گفت: با وجود ظرفیت‌های بالای زراعی و باغی این منطقه مدیریت بهینه آب از ضروری‌ترین اولویت‌هاست و لازم است تصمیمی اصولی برای آینده کشاورزی و منابع آبی شهرستان اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدمهدی برومندی در نشست صمیمی وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان حوزه کشاورزی شهرستان اهر ضمن تشریح وضعیت تولید و منابع آب این منطقه اظهار کرد:در شهرستان اهر حدود ۷۳ هزار هکتار اراضی زراعی وجود دارد که سه‌ هزار هکتار از آن آبی و مابقی دیم است. سالانه حدود ۹۰ هزار تن محصول زراعی از این اراضی تولید می‌شود.

وی افزود: سطح باغات شهرستان اهر حدود ۸۶۰۰ هکتار است که از این میزان سالانه بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول باغی برداشت می‌شود. از میان هفت دهستان این شهرستان، چهار دهستان در محدوده سد ستارخان قرار دارند و تاکنون حدود ۳۵۰۰ هکتار از اراضی پایین‌دست این سد بارگذاری شده است.

برومندی با اشاره به برخی تغییرات خارج از برنامه در بهره‌برداری از منابع آبی تصریح کرد: متاسفانه ۱۵۰۰ هکتار از اراضی نیز علیرغم مخالفت جهاد کشاورزی در محدوده سد ایجاد شده است که فشار مضاعفی بر منابع آب وارد می‌کند.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی حجم دریاچه سد ستارخان را ۱۲۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: از این میزان تنها ۹۰ میلیون مترمکعب قابل استفاده است، اما تاکنون هیچ‌گاه بیش از ۴۹ میلیون مترمکعب از حجم مخزن پر نشده است.

وی افزود: مصرف آب شرب شهرستان اهر سالانه حدود ۸.۵ میلیون مترمکعب است، اما در دو سال اخیر میزان برداشت به ۱۳ میلیون مترمکعب رسیده است. وزارت نیرو نیز تاکید دارد که باید آب لازم برای دو تا سه سال ذخیره شود؛ در حالی‌ که حداقل ۳۰ میلیون مترمکعب آب باید برای مصارف شهرستان از سد برداشت شود، اما در دو سال اخیر میزان تخصیص آب برای بخش باغبانی به ترتیب ۸.۵ میلیون مترمکعب، ۱۴ میلیون مترمکعب و امسال تنها ۱۱ میلیون مترمکعب بوده است.

برومندی با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های قانونی تخصیص آب گفت: طبق قانون بهره‌وری، پس از تامین آب شرب، اولویت بعدی با درختان و باغات است. باید تصمیم بگیریم که با توجه به شرایط اقلیمی و منابع موجود، آینده کشاورزی و منابع آبی شهرستان اهر چگونه مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید، تمامی اقدامات لازم را در چارچوب تصمیمات کارگروه آب و کشاورزی استان انجام خواهد داد تا ضمن حفظ امنیت غذایی، از باغات و تولیدات کشاورزی شهرستان اهر نیز صیانت شود.