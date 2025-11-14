«کافه مستند» با نمایش مستند «بازگشت گمورا»، از شبکه افق، «شهر امن»، با واکاوی تصادفات عابران پایتخت، از شبکه تهران و «هفت»، با بررسی جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج به کارگردانی محمدجواد رئیسی است.

در این برنامه محسن یزدی به عنوان مجری با کارگردان اثر و همچنین حسین شمقدری مستندساز گفت‌و‌گو می‌کند.

مستند «بازگشت گمورا»، به بررسی سیر تحول زیست جنسی در غرب و طرفداران آن و معضلات اخلاقی ناشی از این سیر می‌پردازد.

مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «مصاحبه با حسن روحانی» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی، بخش‌های بعدی برنامه را تشکیل می‌دهند.

فصل دوم برنامه «کافه مستند»، با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی، هر جمعه ساعت ۱۵، از شبکه افق پخش و سه‌شنبه شب ساعت ۲۱، بازپخش می شود.

برنامه «شهر امن»، شنبه (۲۴ آبان‌)، به بررسی تصادفات کارتن‌خواب‌ها، معتادان متجاهر، پاکبان‌ها و دیگر عابران پیاده در بزرگراه‌های تهران خواهد پرداخت.

با توجه به جبران‌ناپذیر بودن حوادث اخیر برای عابران پیاده به‌ویژه در بزرگراه‌های پایتخت، در این برنامه «سرهنگ مصطفی زینی‌وند»، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، به تحلیل این موضوع می پردازد.

برنامه «شهر امن»، به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای محمودرضا قدیریان، روز‌های زوج ساعت ۶ صبح، از شبکه تهران پخش می‌شود.

جدیدترین قسمت از برنامه «هفت»، به نقد و بررسی فیلم‌های «شاه‌نقش» و «فرانکنشتاین» و گفتگوی ویژه دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم شهر می‌پردازد.

در میز سینمای ایران، جواد طوسی و رضا صدیق در حضور شاهد احمدلو کارگردان اثر، فیلم سینمایی «شاه‌نقش» را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند.

گفتگوی ویژه این قسمت از برنامه با حضور مریم پیرکاری دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم شهر پیرامون این دوره از جشنواره خواهد بود.

سعید مستغاثی و رامتین شهبازی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «فرانکنشتاین» (Frankenstein) می‌پردازند.

برنامه سینمایی «هفت»، به تهیه‌کنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان، جمعه شب‌ها ساعت ۲۲، از شبکه نمایش پخش می شود.