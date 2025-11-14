پخش زنده
امروز: -
از صبح امروز در جادههای استان گلستان پدیده مه صبحگاهی مشاهده شد و اداره کل هواشناسی استان گلستان از تداوم این شرایط تا اواسط هفته آینده خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: در حال حاضر رصد دوربینهای نظارت تصویری در جادههای استان نشان میدهد اثری از مه گرفتگی نیست.
او افزود: در حال حاضر تردد در سطح جادههای استان روان و عادی است.
مصدقی گفت: پدیده مه صبحگاهی موجب گاهی دید افقی میشود و لازم رانندگان حتما فاصله طولی را رعایت و چراغهای مه شکن را روشن کنند.
مدیرکل راهداری استان گلستان از مسافران خواست قبل از سفر حتما از سامانه ۱۴۱ مدیریت راهها وضعیت جادهها را بررسی کنند.