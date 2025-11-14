مدیرعامل توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، گفت: به‌زودی پرواز‌های تاجیکستان، اربیل، مسقط، کویت و ایروان به مقصد کیش برقرار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزت‌اله محمدی در بخش خبری ۲۰ سیما، با اشاره به بهره‌برداری چهار طرح جدید زیربنایی و عملیاتی فرودگاهی، گفت: طرح‌ها شامل توسعه باند، توقفگاه هواپیما، سامانه‌های سوخت‌رسانی و تجهیزات نوین ناوبری است و جایگاه فرودگاه کیش را در شبکه فرودگاهی کشور ارتقا داده است.

او افزود: با نصب تجهیزات پیشرفته کمک‌ناوبری از جمله سامانه ILS/DME، مشکل انحراف پرواز‌ها در شرایط مه و گردوغبار به حداقل رسیده و ایمنی پرواز‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

مدیرعامل توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌ها با اشاره به رشد پروازها به مقصد کیش، گفت: در پنجاه روز گذشته بیش از ۴۵۵ هزار مسافر وارد کیش شده‌اند و این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۱ درصد افزایش داشته است.

او افزود: ۲۵ شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی در مسیر‌های مختلف به مقصد کیش پرواز دارند و به‌زودی پرواز‌های تاجیکستان، اربیل، مسقط، کویت و ایروان نیز برقرار می‌شود.

عزت اله محمدی با اشاره به هوشمندسازی فرودگاه کیش، گفت: پایانه مسافربری جدید کیش به نخستین پایانه مسافربری هوشمند کشور تبدیل شده است و فرآیند‌های پذیرش بار، اختصاص پل‌های فرودگاهی، دریافت و پرداخت خدمات، سامانه انرژی و اطلاع‌رسانی پرواز هوشمند انجام می‌شود.

او افزود: سامانه مدیریت اشیای گمشده، سامانه های خودکار فراخوان و برنامه‌ریزی برای اجرای احراز هویت هوشمند از دیگر اقداماتی است که خطای انسانی را کاهش داده و سرعت خدمات‌دهی به مسافران را افزایش داده است.

مدیرعامل توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش چشم‌انداز پیش‌رو فرودگاه کیش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با روند فعلی، امسال نصاب ورود گردشگر داخلی و خارجی در نیمه دوم سال شکسته خواهد شد و این برای اقتصاد کیش بسیار مهم است.

محمدی با قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: امیدواریم مراحل تکمیلی طرح‌های فرودگاهی با سرعت اجرا شود.