امامجمعه موقت گرگان گفت: ساده انگاری است اگر فکر کنیم آمریکا دست از دشمنی با ما برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجتالاسلام برقرار، امامجمعه موقت گرگان، در خطبههای نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها گفت: حضرت زهرا (س) الگوی همه اولیای الهی و مصداق آیه تطهیر هستند. پیامبر اسلام (ص) فرمودند: آنچه فاطمه زهرا (س) را خشمگین کند موجب غضب الهی و خشنودی ایشان موجب رضایت خداوند است.
وی با اشاره به روز بسیج و ضرورت آمادگی رزمی و معنوی در برابر دشمنان اظهار داشت: امام خمینی (ره) فرمودند چه در جنگ و چه در صلح، بزرگترین سادهانگاری آن است که گمان شود آمریکا از دشمنی با ما دست برداشته است.
امامجمعه موقت گرگان افزود: به تعبیر امام (ره)، در سرشت و ماهیت آمریکا کینه نسبت به اسلام ناب محمدی (ص) موج میزند و برای مقابله با توطئهها و فتنههای دشمن باید به سلاح صبر، بصیرت و ایمان مجهز شد.