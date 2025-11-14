به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بازی‌های هفته دوازدهم لیگ دسته یک فوتبال کشور بعدازظهر امروز جمعه در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود .

تیم فوتبال نساجی مازندران ساعت ۱۵ امروز در قائمشهر برای کسب نهمین برد و ادامه دادن به یکه‌تازی‌اش در لیگ دسته یک فوتبال کشور مقابل تیم مس سونگون قرار می‌گیرد تا با کسب یک برد دیگر، فاصله ۱۰ امتیازی‌اش با تیم دوم جدول را حفظ کند و یک گام دیگر به قهرمانی و صعود به لیگ برتر نزدیک‌تر شود.

نساجی در حال حاضر ۲۷ امتیازی است و با ۱۰ امتیاز بیشتر از سایپا و هوادار که در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند، صدرنشین بلامنازع جدول لیگ یک است.

مس سونگون در ۱۱ بازی‌اش ۱۹ گل دریافت کرد و فقط چهار بار دروازه حریفانش را باز کرد. این آمار نشان می‌دهد که نساجی در صورت تکرار عملکردش در بازی‌های گذشته می‌تواند روی کسب یک برد خانگی دیگر حساب کند.

داوری مسابقه امروز نساجی و مس سونگون را محمدرضا دلاوری بر عهده دارد و هادی طوسی، سجاد نجفی‌نژاد و ابراهیم خاجانی کمک‌های او هستند.