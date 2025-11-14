رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به قم با آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی از مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت‌الله شبیری زنجانی در این دیدار به بیان نکاتی در رابطه با مقوله اهمیت توکل به خداوند متعال و تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در انجام کار‌ها پرداخت.

وی همچنین در خصوص موضوع دقت در امر قضاوت و ضرورت رفع مشکلِ ضدونقیض بودن برخی آرای محاکم، مطالبی را مطرح کرد.

رئیس قوه قضاییه نیز در جریان این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت دستگاه قضا و تحولات رخ داده در آن، قوه قضاییه را محتاج و نیازمند به دریافت ارشادات و راهنمایی‌های مراجع عظام تقلید و علماء دانست.