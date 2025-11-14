به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با حضور سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، طرح آسفالت محوطه بوستان شهدای گمنام بادرود در زمینی به مساحت ۴۹۰۰ مترمربع و با هزینه‌ای افزون بر ۳۸ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری و با مشارکت سپاه ناحیه نطنز به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در حاشیه این آیین با اشاره به ارزش و جایگاه والای شهدا گفت: شهدا که از رفاه و خانواده خود گذشتند با عشق در راه خدا و خدمت به مردم جان خود را فدا کردند و هر کاری که در این مسیر انجام می‌شود باید برای خدمت به مردم و تداوم راه شهدا باشد.

سردار محمد زهرائی با بیان اینکه بسیج سازندگی بازوی مردمی دولت است، افزود: این سازمان با محوریت مردم در کنار دولت فعالیت می‌کند و امروز طرح‌های متعددی در حوزه محرومیت‌زدایی، از جمله آبرسانی، برق‌رسانی و ساخت مسکن محرومان را در سراسر کشور اجرا می‌کند.