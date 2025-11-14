پخش زنده
عملیات آسفالت محوطه بوستان شهدای گمنام بادرود به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با حضور سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، طرح آسفالت محوطه بوستان شهدای گمنام بادرود در زمینی به مساحت ۴۹۰۰ مترمربع و با هزینهای افزون بر ۳۸ میلیارد ریال از محل منابع داخلی شهرداری و با مشارکت سپاه ناحیه نطنز به بهره برداری رسید.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در حاشیه این آیین با اشاره به ارزش و جایگاه والای شهدا گفت: شهدا که از رفاه و خانواده خود گذشتند با عشق در راه خدا و خدمت به مردم جان خود را فدا کردند و هر کاری که در این مسیر انجام میشود باید برای خدمت به مردم و تداوم راه شهدا باشد.
سردار محمد زهرائی با بیان اینکه بسیج سازندگی بازوی مردمی دولت است، افزود: این سازمان با محوریت مردم در کنار دولت فعالیت میکند و امروز طرحهای متعددی در حوزه محرومیتزدایی، از جمله آبرسانی، برقرسانی و ساخت مسکن محرومان را در سراسر کشور اجرا میکند.