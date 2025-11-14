پخش زنده
حجه الاسلام صباحی امام جمعه موقت کرمان در خطبه های نماز جمعه گفت:با پشتیبانی مردم از ولایت فقیه،کشتی انقلاب به ساحل امن خوشبختی و سعادت خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،وی با گرامی داشت ایام فاطمیه افزود:حضرت زهرا در بستر بیماری در مورد حضرت علی علیه السلام گفت: به خداوند سوگند اگر مردم آن زمان حضرت علی علیه السلام را در کاری که پیامبر به عهده او گذاشت یاری میکردند درهای رحمت الهی از زمین و آسمان بر آنها گشوده میشد و این گفتار حضرت زهرا امروز خطاب به ماست برای اینکه پشتیبان ولایت فقیه باشیم.
خطیب جمعه کرمان ادامه داد: امپراتوری رسانهای امروز به کسی رحم نمیکند ولی به گفته خداوند در قرآن باید با صبر و خداترسی در برابر ناملایمات ایستاد همانطور که مسلمانان روزهایی بسیار سختتر از دوران ما در تاریخ داشتند اما خود را حفظ کردند و نگذاشتند سختیها اراده آنها را سست کند.
حجه الاسلام صباحی با اشاره به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها همواره در جامعه حضور پررنگ داشت و فعالیتهای اجتماعی بسیاری داشت به پوشش آن حضرت اشاره کرد و گفت: طبق روایات موثق ، پوشش دختر پیامبر اسلام جلباب یا همان پوشش سراسری بود که هنوز هم در بسیاری از کشورهای مسلمان ، زنان اینگونه لباس میپوشند.
امام جمعه موقت کرمان افزود: زنان محجبه در جامعه امروز برای حضرت زهرا سلام الله علیها آبروداری میکنند و پوشش آن حضرت را تبلیغ میکنند.