رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از برخورد قانونی با چاههای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو خبر داد و تأکید کرد که برداشت غیرمجاز آب، تالاب را با تنش مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از جلوگیری و برخورد قانونی با حفر چاههای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو خبر داد.
موسی جسور با بیان اینکه مقابله با برداشتهای غیرمجاز آب از تالاب نوروزلو بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: چاههای غیرمجاز پیرامون تالاب و برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و سطحی، باعث بروز تنش و کاهش سطح آب تالاب شده است.
وی افزود: هرچند طبق قوانین موجود، طرح احیا و تعادلبخشی سفرههای آب زیرزمینی از وظایف وزارت نیرو است، اما در برنامههای مدیریت زیستبوم تالاب نوروزلو، کنترل برداشتهای غیرمجاز و اثرات آن بر وضعیت تالابها مورد توجه قرار گرفته و دستگاههای ذیربط موظف به اجرای قانون هستند.
جسور در پایان تأکید کرد که اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب با هرگونه اقدام غیرمجاز در محدوده تالاب به طور جدی برخورد خواهد کرد.